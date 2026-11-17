Levante e Milano, storia di un lungo amore musicale e, come tutti gli amori importanti, talvolta complicati. Se la cantante siciliana solo a maggio scorso concludeva all’Alcatraz il suo tour Dell’Amore Club Tour 2026, nel settembre successivo si trovava costretta ad annullare il suo atteso concerto al Parco della Musica per allerta meteo.

Ecco ritornare la cantautrice di Caltagirone sulla piazza milanese con tre date a stretto giro di posta alla Santeria Toscana: sull’onda dell’ultimo album pubblicato il 9 ottobre scorso dal titolo «Dell’amore il fallimento e altri passi di danza» (Warner), Levante (vero nome Claudia Lagona) è attesa questa sera, il 22 novembre e il 4 dicembre, in una data aggiunta dopo i primi due sold out. Prima dell’ultima tappa milanese, Levante terrà il 28 novembre un concerto speciale alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara in Messico, dove l’Italia è Paese Ospite d’Onore. Il «Dell’amore Live One Venue Only» ha di suo proprio il plus di proporre un repertorio arricchito dei brani del progetto discografico nuovo di stampa.

Lo spettacolo viene annunciato come uno studiato equilibrio tra varie anime: una parte più raccolta e intima, aperture pop e elettroniche e infine una chiusura sui brani più adatti a un abito ritmico e diretto. «Rimango un animale da club, più piccoli sono e più mi piacciono. spiega la cantautrice di «Non me ne frega niente» e «Sei tu», il brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo - Per le tre date suoneremo interamente il disco, ci tengo molto, per questo abbiamo pensato a uno spettacolo che sembri quasi un abbraccio, caldo, intimo. Salire sul palco per me è come rivedere un amico. Mi sembra di rivedere delle persone che mi conoscono, che mi capiscono e che sono pronte a condividere tutto quello che succede in quell’esatto momento. L’emozione di stare sul palco è sempre estrema».

I quindici brani del nuovo album raccontano una «nuova» Levante: «Ho cambiato lo sguardo sull’amore ha spiegato la cantautrice e scrittrice (di 4 romanzi) siciliana Non mi sono più chiesta cosa sia l’amore o dove vada a finire quando finisce, una cosa a me capitata abbastanza spesso. Ho soltanto chiesto a me stessa perché l’ho fatto fallire. L’amore non va definito, ma accolto, e il fallimento fa parte dei propri inciampi».

Il racconto musicale di «Dell’amore il fallimento e altri passi di danza» attraversa i territorio della memoria, dell’identità e della ricerca di sé, anche attraverso gli errori personali, che plasmano, all’ascolto del pubblico, forse una Levante più matura. «Scrivere un disco o un libro ti spinge a tirare le somme ha spiegato in diverse occasioni Levante è come mettere in ordine la propria stanza».