Chi la dura la vince. O almeno partecipa. I Jalisse a Sanremo dopo 30 anni tondi tondi. In gara. O magari ospiti, chissà. Per carità, non è una notizia, ma un’indiscrezione lanciata ieri da Gabriele Parpiglia sul Qn e, per aver conferma, bisognerà aspettare fino alla sera dell’11 dicembre quando Stefano De Martino formalizzerà tutto il cast del Festival proprio tutto in una volta in presenza dei concorrenti, in diretta su Rai 1 e dove altrimenti. Chi c’è c’è, almeno quest’anno sui social si eviteranno i video disperati degli esclusi dalla gara e quelli festanti di chi ci è stato ammesso. Per capirci siamo nel pieno del mistero.

Però ieri anche solo l’idea che Alessandra Drusian e Fabio Ricci in arte i Jalisse possano di nuovo giocarsi la vittoria all’Ariston ha scatenato un affetto (ma anche la solita ilarità sguaiata) che raramente si registra in casi del genere. Dopotutto in questi 29 anni i Jalisse sono riusciti a formare e consolidare il “brand” degli esclusi a vita, degli ostracizzati, delle vittime incolpevoli raccogliendo una simpatia palpabile anche ai loro eventi. Si dice Jalisse e si pensa a novelli Sisifo che, come ilmitologico re di Corinto, ogni volta ripartivano daccapo per fare una fatica senza risultati. Insomma riassumiamo. I Jalisse parteciparono a Sanremo tra le Nuove Proposte nel 1996 e poi tra i Campioni nel 1997, l’ultimo anno alla conduzione di Mike Bongiorno con Piero Chiambretti vestito da angelo e appeso a un filo e Valeria Marini vestita da Valeria Marini e appesa al filo del nonsense. Vinsero con Fiumi di parole , brano benissimo cantato da Alessandra (una bella voce da mezzosoprano) e portatore di uno slogan in seguito utilizzatissimo da ogni politico in ogni campagna elettorale contro ogni avversario. E fiumi di parole allora si sono spesi anche sulla loro vittoria se non altro perché Nek, con il fortissimo

Laura non c’è , arrivò settimo e Patty Pravo si piazzò ottava con ...e dimmi che non vuoi morire scritta addirittura da Vasco Rossi eGaetano Curreri. Però, diciamola tutta, al Festival talvolta hanno vinto brani decisamente inferiori a quello che presentarono quei due quasi esordienti, lui romano classe 1965 e lei veneta classe 1969. Dopo iniziarono per loro le fatiche musicali di Sisifo. Si sono sposati nel 1999, quando erano già al secondo tentativo di tornare in gara e lo sono ancora ora (con due figlie, Angelicae Aurora) alla vigilia della possibile fine della rincorsa. Capitasse davvero, il loro sarebbe probabilmente un festival parallelo pieno comunque di incognite. Al momento nessuno conferma e, al massimo, si sa che loro hanno inviato (come nei precedenti ventinove anni) un brano inedito al direttore artistico del Festival e adesso sono in attesa di sapere come andrà a finire. Certo se dopo trent’anni di rumorosissima assenza, loro adesso rientrassero finalmente nel cast, finirebbe la trama dei Jalisse esclusi a vita e chissà come sarà il nuovo copione della loro carriera. Però, comunque vada, De Martino ha detto che vuole un festival “punk” ed è molto punk lasciar la vecchia strada per quella nuova.