Rouvali, nuovo talento della scuola finlandese, dirige la Filarmonica

Dall’alba del Duemila sono loro, i finlandesi, a dominare la scena internazionale della direzione d’orchestra. Un Paese di appena 5,5 milioni di abitanti, eppure capace di sfornare una concentrazione straordinaria di direttori di altissimo livello. Un primato che, per certi versi, ricorda quello dei piloti finlandesi in Formula 1. Quest’oggi alla Scala arriva alla testa della Filarmonica uno dei frutti più interessanti di questa scuola: Santtu-Matias Rouvali, sul podio insieme alla violinista coreana Bomsori, interprete di straordinario talento. Entrambi sono al debutto scaligero. Sul leggio, la Prima Sinfonia di Sibelius e il Secondo Concerto per violino di Wieniawski. È il gran finale della stagione della Filarmonica, pronta anche per il prossimo ciclo, al via a gennaio, a portare a Milano direttori e solisti che vorremmo vedere più spesso sui podi cittadini.

Ma torniamo alla scuola finlandese. Che cosa c’è dietro questa straordinaria concentrazione di direttori? Rouvali, 41 anni, è oggi direttore principale della Philharmonia Orchestra di Londra. Ha guidato per otto anni la Gothenburg Symphony Orchestra, con la quale ha realizzato un ciclo discografico dedicato proprio a Sibelius. È ospite regolare delle maggiori orchestre internazionali. La sua carriera è emblematica di un fenomeno che ha trasformato la Finlandia in un vero e proprio vivaio internazionale di direttori d’orchestra. Del resto, in un Paese così piccolo si contano circa trenta orchestre, le quali hanno bisogno di direttori, ma soprattutto offrono ai giovani musicisti la possibilità di salire presto su un podio professionale, confrontandosi con un’orchestra vera e non soltanto con gli esercizi accademici.

Ma il segreto non è soltanto nella quantità delle orchestre. Nel modello sociale finlandese la musica è da sempre considerata una componente essenziale della vita collettiva, diffusa a tutti i livelli scolastici. Da questa impostazione è nata una rete capillare di istituzioni musicali. C’è poi una tradizione didattica particolarmente solida, che ha in Jorma Panula una figura centrale. Dalla sua scuola sono passati tutti i direttori finlandesi: da Esa-Pekka Salonen a Klaus Mäkelä, quest’ultimo atteso alla Scala a marzo.

Il risultato è una scuola riconoscibile per la preparazione tecnica, la chiarezza del gesto, la conoscenza approfondita delle partiture e la familiarità con il lavoro orchestrale. A tutto questo si aggiunge la disponibilità delle generazioni più esperte ad accompagnare quelle più giovani. Come ci ha raccontato Salonen: «Abbiamo un ottimo sistema, la musica è insegnata a tutti i livelli scolastici. Ai giovani direttori d’orchestra, poi, sono offerte opportunità di crescita: si investe su di loro. C’è anche una bella collaborazione intergenerazionale: gli adulti si sentono in dovere di aiutare i giovani. E, in generale, anziché competere gli uni contro gli altri, lavoriamo insieme per costruire un ambiente musicale di alto livello».