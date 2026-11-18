Ormai è ufficiale: i 24 nomi in gara per il 77° Festival della Canzone Italiana saranno svelati l’11 dicembre in prima serata su Rai1 ma nel frattempo l’attesa e la curiosità sulle possibili scelte compiute da Stefano De Martino continuano a crescere. Una cosa sembrerebbe certa: il suo sarà un Festival “giovane” all’insegna dei “grandi brani”. Gli esperti Sisal monitorano lo scenario del Festival già da settimane e secondo la loro più recente analisi, quest’anno Sanremo potrebbe, da un lato vedere l’esordio di giovani talentuosi della scena indie italiana, dall’altro il ritorno sul palco di alcuni dei nomi protagonisti delle classifiche degli ultimi anni insieme ad alcune grandi icone. Chi sarà, quindi, sul palco dell’Ariston e chi ha le maggiori chance di vittoria?

Partendo dai debutti, sembrerebbero buone le possibilità di veder per la prima volta Salmo al Festival. Il rapper di Olbia potrebbe arrivare in gara con la versione più cantautorale di sé e ottenere ampi consensi dal pubblico: una sua possibile vittoria è data a 4,00. Come lui, Coez, vincente a 12,00, altro nome proveniente dal rap Old School italiano, ma ormai da anni votato al grande pop da classifica. E poi ci sono i giovani emergenti, quelli a cui De Martino potrebbe dare una prima grande occasione di visibilità: Centomilacarie (20,00), Faccianuvola ed Emma Nolde – appaiati a 40,00 per una possibile vittoria – Naska (50,00). Nomi che il grande pubblico forse ancora non conosce, ma che potrebbero stupire. È forse tra loro che si cela l’underdog di Sanremo 77?

C’è poi la quota hit parade. Tra i più probabili nomi in gara al prossimo Festival ci sono, infatti, i protagonisti indiscussi delle più recenti classifiche: Alfa – reduce dal tormentone estivo al fianco di Jovanotti – potrebbe tornare all’Ariston per conquistare il trionfo, opzione data a 6,00 alla pari di Ghali. Come loro, Tananai (5,00); Geolier (9,00); Blanco (16,00); Mahmood, Madame e Lazza, tutti a 20,00 per la vittoria al pari dei Pinguini Tattici Nucleari, freschi di uscita del loro Replay; Tedua (25,00), Samuray Jay, Sayf e Venerus proposti a 33,00. E la quota Amici? Anche quest’anno non dovrebbero mancare altri ex allievi del talent di Maria De Filippi, oltre al conduttore. Dai veterani come The Kolors (7,50) ed Emma Marrone (12,00), fino alle nuove generazioni rappresentate da Sarah Toscano, dall’ex vincitrice Angelina Mango – entrambe a 16,00 – fino a Gaia (20,00) e Sangiovanni (40,00).

Un Festival giovane, quindi, in cui, però, potrebbero non mancare alcune icone della musica italiana, come Elisa (25,00) e Loredana Bertè. La queen dai capelli blu, dopo aver lasciato la giuria di The Voice Senior, infatti, potrebbe essere pronta a tornare a Sanremo e conquistare il gradino più alto del podio per la prima volta. Una possibilità data a 20,00 su Sisal.it. La sorpresa? Arriverebbe da Monghidoro: Gianni Morandi non ha nascosto il suo desiderio di tornare all’Ariston da concorrente e sembrerebbe aver mandato a De Martino un brano. Morandi potrebbe tornare, quindi, al Festival a quarant’anni esatti dalla sua unica vittoria, avvenuta nel 1987 con Si può dare di più. Il bis dell’eterno ragazzo pagherebbe 66 volte la posta.