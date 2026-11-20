È un ricordo personale. Comincio dall’irrilevanza della vita reale: io a pescare con Piero Vigorelli potevo andarci solo perché restavo muto per ore intere (da non crederci) e mi accettava sul suo gozzo solo per questo. A Ponza. È pieno di foto con lui che esibisce pescioni: balle. Non prendeva mai niente. Così io e Nicola (Retequattro) e Federico (Corriere) e Luigi (barcaiolo, uno che menava tutti) lo sfottevamo, ma poi Chiara (moglie) e Ilaria (figlia, Mediaset) lo difendevano, perché quelli che conoscevano bene Piero Vigorelli lo amavano tutti. Anche se, ben pensarci, non è che siano molti, quelli che ti conoscono bene. Allora lui, siccome si annoiava, è diventato sindaco di Ponza (2012-2017) e ci è riuscito battendo le camorre locali. Le camorre, sì. Qui finisce la parte del mio amico Vigorelli che mi è piaciuta di più.

Nella seconda parte c’è la nostra convivenza a Mediaset per quasi tre lustri: forse la parte più divertente della mia via, secondo me anche un po’ della sua. Affari nostri. La terza parte è più importante per voi e meno per me. Vigorelli è morto nel giorno sbagliato: così, ora, saranno in pochi a ricordare che questo signore inventò il pomeriggio televisivo di cronaca; Raidue, 1991, Detto tra noi e poi La vita in diretta. Roba da quasi due milioni di spettatori. Ti portava nel paese dove era successo un delitto, in collegamento: prima non si faceva. Spesso erano dei fatti di sangue, e allora Repubblica lo chiamò Vampirelli. Anche Aldo Grasso del Corriere scrisse che nel pomeriggio di Raidue si officiava «una messa nera», ma siamo certi che Grasso, oggi, nominerebbe Vigorelli perlomeno vescovo, in confronto alla genìa dei senzadio che deve recensire. Vigorelli era un signore che prima di andare in diretta chiedeva il permesso ai familiari della vittima. Oggi siamo quasi alle autopsie in diretta. Siamo in molti ad aver voluto bene a Piero Vigorelli.