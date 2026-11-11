Allarmi bomba, la Meloni alle opposizioni: “Questione di sicurezza nazionale”. Da Schlein a Conte, da Calenda a Renzi: “Sì all’incontro”

Dopo gli allarmi bomba di questa mattina, arriva il momento dell’unità nazionale. Le opposizioni hanno risposto positivamente all’invito avanzato dal premier Giorgia Meloni di un incontro che si terrà domani mattina alle 9 a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione.

“L’obiettivo del governo è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini”, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Al momento hanno già confermato la loro presenza la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader del M5S Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, Carlo Calenda di Azione, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Di fronte a minacce e allarmi come quelli che stiamo vivendo, un paese risponde insieme. Nella diversità delle posizioni e delle risposte. Ma insieme”, ha commentato su X il senatore del Pd Filippo Sensi, dando il suo plausa alla premier per l’iniziativa. “Positivo e giusto che Giorgia Meloni abbia deciso di invitare le opposizioni dopo quanto accaduto oggi nelle scuole. Nei momenti di emergenza il Paese deve dimostrare di essere unito”, ha scritto Carlo Calenda in un post su X. “Vado. È una cosa che io facevo regolarmente e che le avevo chiesto due anni fa”, è stato invece il commento rilasciato da Renzi all’agenzia LaPresse. Bonelli ha accolto l’invito di Meloni perché “è necessario fare chiarezza sugli allarmi di questi giorni e sulle misure adottate dal governo per garantire la sicurezza dei cittadini”. Anche Magi ringrazia Meloni dell’invito e ricorda: “Avevamo chiesto al governo nei giorni scorsi di venire a riferire in Parlamento e informare il Paese di questi pericolosi attacchi ed è per questo che - conclude il segretario di +Europa - l’incontro di domani con tutto l’arco parlamentare sarà importante: la sicurezza dei nostri cittadini, delle infrastrutture e delle istituzioni viene prima di tutto. Ciò non esclude però che un confronto in Parlamento dovrà esserci”. Diverso, invece, l’atteggiamento del leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, che rispondendo a una domanda di LaPresse, ha spiegato: ”Io sono un eurodeputato, sono in semi-plenaria a Bruxelles e domani abbiamo giornata di voti. Dovrei verificare l’email di ufficio, ma in questo momento sto viaggiando da un’aula all’altra e domani comunque sarò qua all’Europarlamento. Il deputato Edoardo Ziello, però, ha precisato: “Futuro Nazionale non ha ricevuto inviti al tavolo sulla cybersicurezza convocato domani a Palazzo Chigi con le opposizioni dopo gli allarmi bomba nelle scuole”. Pochi minuti dopo, Ziello ha rettificato annunciando che l’invito “è arrivato adesso”. Alla fine, arriva la comunicazione ufficiale di Vannacci: “In merito alla riunione con i ministri dell’Interno e della Difesa che si terrà domani sul tema ‘Allarme Sicurezza’ ed estesa a tutti i leader dei partiti politici che compongono l’arco parlamentare esprimo la mia soddisfazione per l’invito appena ricevuto da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giorgia Meloni. A causa di concomitanti impegni in Plenaria al Parlamento europeo delego alla partecipazione il Capogruppo della componente di Futuro Nazionale alla Camera dei deputati On. Edoardo Ziello”. Vannacci ha poi concluso: “Futuro Nazionale è presente per dare il proprio contributo in ogni circostanza in cui la sicurezza della nostra Patria venga messa in pericolo”.