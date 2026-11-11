Allarmi bomba in oltre 100 scuole in tutta Italia, in corso evacuazioni

Mattinata di paura in diverse scuole di Roma, dove una serie di e-mail ha fatto scattare l’allarme per la possibile presenza di ordigni negli edifici scolastici. I messaggi sarebbero stati recapitati a numerosi istituti della Capitale, determinando l’attivazione delle procedure di sicurezza e il coinvolgimento delle forze dell’ordine. Dopo aver contattato la polizia, i dirigenti scolastici hanno ricevuto indicazioni su come gestire la situazione. L’invito è stato quello di procedere con calma e organizzare le eventuali evacuazioni senza alimentare ulteriormente il panico. In diversi plessi studenti e personale sono stati fatti uscire dagli edifici. I ragazzi hanno quindi lasciato le scuole per fare ritorno a casa, mentre in altri casi sono state predisposte le operazioni per trasferirli in luoghi sicuri.

Dal Tuscolano a Prati: gli istituti coinvolti

Le segnalazioni hanno interessato diversi quartieri della città, con particolare concentrazione nella zona Appio-Tuscolano. Tra le scuole coinvolte figurano l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero, in Largo Volumnia, il Petrarca di via Ceneda e il Rodari di via Norcia. Nell’elenco compare anche la scuola secondaria di primo grado Sibari, nei pressi di Porta Metronia. L’allarme ha riguardato inoltre alcune scuole primarie e asili nido della zona. Segnalazioni sono arrivate anche dal quartiere Prati, dove sono stati evacuati il liceo Talete, il Mamiani e il Tacito. Una mobilitazione che ha coinvolto numerose comunità scolastiche, con studenti, insegnanti e personale costretti a lasciare temporaneamente gli edifici.

La preoccupazione dei presidi

A descrivere il clima di preoccupazione è Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio, che ipotizza che dietro le comunicazioni possa esserci un mitomane, ma sottolinea le difficoltà incontrate dai dirigenti nella gestione dell’emergenza. “Credo sia un mitomane, però sta destando allarme, perché tutti i dirigenti stanno chiamando i commissariati ma le indicazioni non sono sempre uniformi: alcuni dicono di evacuare, altri di aspettare. Sicuramente ha scatenato un panico assurdo”. Proprio la diversità delle indicazioni ricevute dai commissariati ha reso più complicato coordinare gli interventi, lasciando i responsabili degli istituti nella necessità di capire come comportarsi di fronte alle segnalazioni. Nel frattempo, le evacuazioni sono state organizzate per garantire la sicurezza di studenti e personale.