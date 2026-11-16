Antagonisti liberano l’occupazione dell’università di Torino: inizia la conta dei danni tra insulti alle divise e simboli anarchici

Dopo una settimana di occupazione, Palazzo Nuovo a Torino è stato liberato dai collettivi. La domanda è per quanto tempo gli studenti potranno fruirne ma, soprattutto, bisognerebbe chiedersi quando potranno tornare a utilizzare questi spazi, viste le condizioni nelle quali l’hanno lasciato gli occupanti. Ancora una volta, infatti, al termine di un’occupazione si deve fare la conta dei danni, senza che nessuno si assuma la responsabilità ma, anzi, rivendicando quanto fatto e trovando buona sponda nella sinistra parlamentare che invoca la libertà di protesta.

A denunciare i danni è il sindacato Fsp della Polizia di Stato Luca Pantanella, segretario generale del sindacato. Quando le istituzioni universitarie hanno finalmente ripreso possesso dell’edificio, infatti, si sono trovate davanti finestre imbrattate, superfici deturpate, scritte sui muri, simboli riconducibili all’area anarchica e messaggi di aperta ostilità nei confronti delle forze dell’ordine. Non va dimenticato che due persone nei giorni scorsi sono cadute per fare un graffito e versano ora in gravi condizioni. “Torino sta diventando sempre più il simbolo di una deriva che non possiamo più ignorare: anarchia, intolleranza, violenza gratuita contro i beni pubblici e odio ideologico nei confronti dello Stato e di chi lo rappresenta. Le immagini di Palazzo Nuovo sono emblematiche”, ha spiegato il sindacalista, sottolineando che “non siamo davanti a una rivendicazione di libertà, ma a manifestazioni che, quando sfociano nell’imbrattamento, nella devastazione e nell’attacco alle istituzioni, devono essere condannate senza ambiguità”.

La cosa che maggiormente preoccupa, ha aggiunto, “è la progressiva normalizzazione di questi comportamenti”, perché “sembra quasi che occupare edifici pubblici, interrompere le attività universitarie, deturpare strutture e lanciare messaggi di odio contro le forze dell’ordine sia diventato qualcosa di accettabile, purché venga fatto in nome di una presunta battaglia politica o sociale”. Ma non può essere così e non può passare questo messaggio, perché “la libertà di manifestare è sacrosanta, ma non può trasformarsi nella libertà di violare le regole e di danneggiare ciò che appartiene a tutti”. Ed è proprio a tal proposito che Pantanella si rivolge anche alla politica, perché “colpisce il silenzio, o quantomeno la scarsa fermezza, di quegli esponenti della sinistra che troppo spesso sembrano incapaci di prendere una posizione chiara e inequivocabile davanti a queste situazioni. Chiediamo a chi rappresenta le istituzioni e a chi esercita responsabilità politiche di dire con chiarezza da che parte sta”.

Adesso, ha aggiunto Pantanella, occorre “accertare tutte le responsabilità. Non dovranno essere i cittadini, gli studenti e le famiglie a pagare il conto di comportamenti che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico”. E “le forze dell’ordine, che ogni giorno garantiscono la sicurezza e la libertà di tutti, non possono continuare a essere il bersaglio di campagne di odio, slogan e intimidazioni. Chi indossa una divisa rappresenta lo Stato democratico e merita rispetto. Attaccare sistematicamente le donne e gli uomini in divisa significa colpire le istituzioni e i principi sui quali si fonda la nostra convivenza civile”.