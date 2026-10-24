Assalto al Colosseo, manifestanti sfondano gli ingressi. Non ci sono danni. Il governo segue il caso

Nel tardo pomeriggio hanno forzato gli ingressi del Colosseo e sono entrati nell’Anfiteatro Flavio, uno dei monumenti più importanti e sorvegliati al mondo. Nel cuore di Roma, durante la manifestazione contro la guerra e il riarmo europeo, un gruppo di giovani ha superato gli accessi del monumento, dando vita a un’irruzione che ha fatto scattare l’intervento delle forze di sicurezza e del ministero della Cultura. Un episodio eccezionale, che pone interrogativi sulla protezione di un patrimonio archeologico di valore universale.

L’irruzione è avvenuta mentre alcuni gruppi di manifestanti, dopo aver abbandonato il percorso del corteo, tentavano di raggiungere il Colosseo. Gli agenti avevano predisposto uno sbarramento per impedire l’avanzata, ma alcuni giovani sono riusciti a superare gli ingressi dell’area archeologica. Uno dei dimostranti è salito sopra un tornello, mentre altri entravano nel monumento.

0 of 10 SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo I manifestanti del Movimento 17 entrano all'interno del Colosseo Roma, 24 ottobre 2026. ANSA/Emanuele Valeri +++ATTENZIONE: NELLA FOTO POTREBBERO ESSERE RITRATTI DEI MINORENNI. L'ANSA METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ABBONATI QUESTA IMMAGINE, LASCIANDO LORO LA DECISIONE SULL'OPPORTUNITA' DI PUBBLICARLA+++---- --- Protesters from the 17 Movement enter the Colosseum. Rome, October 24, 2026. ANSA/Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo I manifestanti del Movimento 17 entrano all'interno del Colosseo Roma, 24 ottobre 2026. ANSA/Emanuele Valeri +++ATTENZIONE: NELLA FOTO POTREBBERO ESSERE RITRATTI DEI MINORENNI. L'ANSA METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ABBONATI QUESTA IMMAGINE, LASCIANDO LORO LA DECISIONE SULL'OPPORTUNITA' DI PUBBLICARLA+++---- --- Protesters from the 17 Movement enter the Colosseum. Rome, October 24, 2026. ANSA/Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo I manifestanti del Movimento 17 entrano all'interno del Colosseo Roma, 24 ottobre 2026. ANSA/Emanuele Valeri +++ATTENZIONE: NELLA FOTO POTREBBERO ESSERE RITRATTI DEI MINORENNI. L'ANSA METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ABBONATI QUESTA IMMAGINE, LASCIANDO LORO LA DECISIONE SULL'OPPORTUNITA' DI PUBBLICARLA+++---- --- Protesters from the 17 Movement enter the Colosseum. Rome, October 24, 2026. ANSA/Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo I manifestanti del Movimento 17 entrano all'interno del Colosseo Roma, 24 ottobre 2026. ANSA/Emanuele Valeri +++ATTENZIONE: NELLA FOTO POTREBBERO ESSERE RITRATTI DEI MINORENNI. L'ANSA METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ABBONATI QUESTA IMMAGINE, LASCIANDO LORO LA DECISIONE SULL'OPPORTUNITA' DI PUBBLICARLA+++---- --- Protesters from the 17 Movement enter the Colosseum. Rome, October 24, 2026. ANSA/Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo I manifestanti del Movimento 17 entrano all'interno del Colosseo Roma, 24 ottobre 2026. ANSA/Emanuele Valeri +++ATTENZIONE: NELLA FOTO POTREBBERO ESSERE RITRATTI DEI MINORENNI. L'ANSA METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ABBONATI QUESTA IMMAGINE, LASCIANDO LORO LA DECISIONE SULL'OPPORTUNITA' DI PUBBLICARLA+++---- --- Protesters from the 17 Movement enter the Colosseum. Rome, October 24, 2026. ANSA/Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo I manifestanti del Movimento 17 entrano all'interno del Colosseo Roma, 24 ottobre 2026. ANSA/Emanuele Valeri +++ATTENZIONE: NELLA FOTO POTREBBERO ESSERE RITRATTI DEI MINORENNI. L'ANSA METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ABBONATI QUESTA IMMAGINE, LASCIANDO LORO LA DECISIONE SULL'OPPORTUNITA' DI PUBBLICARLA+++---- --- Protesters from the 17 Movement enter the Colosseum. Rome, October 24, 2026. ANSA/Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo Manifestanti entrano nel Colosseo a Roma, 24 ottobre 2026 ANSA / Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo Manifestanti entrano nel Colosseo a Roma, 24 ottobre 2026 ANSA / Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo Manifestanti entrano nel Colosseo a Roma, 24 ottobre 2026 ANSA / Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA) SABATO DI MANIFESTAZIONI Centinaia di giovani in centro a Roma, puntano al Colosseo Manifestanti entrano nel Colosseo a Roma, 24 ottobre 2026 ANSA / Emanuele Valeri (EMANUELE VALERI/ANSA)

«Non toccate e non rompete niente», gridavano alcuni degli stessi manifestanti, invitando i compagni a non danneggiare le strutture. Un richiamo che racconta anche la delicatezza della situazione: una protesta politica entrata improvvisamente in uno dei luoghi simbolo della storia e della cultura italiana.

L’episodio ha immediatamente raggiunto i vertici del governo. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è messo in contatto diretto con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per seguire gli sviluppi della situazione.

«Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sta seguendo con il Viminale, in contatto diretto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, gli sviluppi riguardanti l’improvvisa, temporanea irruzione nel Parco del Colosseo da parte di alcuni manifestanti», si legge nella nota diffusa dal ministero.

Lo stesso comunicato precisa che «al momento non risultano danni né feriti», attribuendo questo risultato «alla presenza vigile e all’azione mirata delle forze di sicurezza e alla prontezza professionale del personale del Parco».

L’irruzione si inserisce in un pomeriggio di tensione nella Capitale. Il corteo «Fuori l’Italia dalla guerra», inizialmente svolto senza incidenti, è stato seguito da spostamenti non autorizzati di gruppi di manifestanti, con tentativi di aggirare i cordoni della polizia. Successivamente, a largo di Santa Susanna, si sono verificati scontri con lanci di bottiglie e petardi contro gli agenti, che hanno risposto con idranti, lacrimogeni e cariche di alleggerimento.

Al Colosseo, invece, secondo quanto comunicato dal ministero, l’intervento delle forze di sicurezza e del personale del Parco ha consentito di gestire l’irruzione senza conseguenze per le persone e, sulla base delle prime verifiche, per il monumento.

Resta il fatto: un gruppo di manifestanti è riuscito a forzare gli accessi di uno dei siti archeologici più conosciuti del pianeta. Non risultano danni, ma l’episodio apre una questione che va oltre la cronaca degli scontri: come sia stato possibile superare gli ingressi di un monumento che rappresenta non soltanto Roma, ma un patrimonio dell’intera umanità.