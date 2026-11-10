Bastoni e bottiglia per rubare una bici. L’aggressione choc al prof: caccia al branco di stranieri

Pomeriggio di violenza e paura nei pressi della stazione di Treviso, dove un docente è finito all’ospedale con ferite gravi dopo essersi opposto al furto della propria bicicletta. L’episodio si è consumato giovedì 5 novembre nella zona sottostante il cavalcavia di San Zeno. Il professore, appena sceso dal treno, si è accorto che un gruppo composto da quattro soggetti, presumibilmente stranieri, stava armeggiando attorno al suo mezzo nel tentativo di portarlo via ed è stato aggredito nel momento in cui ha provato a fermarli.

L’hanno malmenato con bastoni e bottiglie di vetro fino a farlo crollare sul selciato, dopodiché gli aggressori si sono dati alla fuga con la bicicletta. Il professore è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate diverse contusioni, oltre alla frattura del naso e il distacco del tendine di un braccio. Nonostante le prime fasi delle indagini siano state rese complesse dal mancato funzionamento delle telecamere, posizionate esattamente sopra il luogo della rapina, la Questura di Treviso ha impresso una svolta rapida agli accertamenti incrociando i filmati registrati da altri impianti di videosorveglianza installati nelle vie limitrofe. Questo ha permesso agli investigatori di raccogliere elementi chiave e individuare, già nella giornata di lunedì 9 novembre, alcuni dei presunti autori dell’aggressione, per i quali sono adesso in corso le verifiche volte a confermare con certezza le singole responsabilità.

Il sindaco Mario Conte ha espresso solidarietà al docente ferito e invitato la popolazione a non abbandonare gli spazi urbani più complessi, sostenendo che una presenza costante di persone rappresenta il primo deterrente contro il degrado e la criminalità. Sul fronte strutturale, Conte ha fatto il punto sui cantieri di riqualificazione gestiti da RFI, spiegando che le telecamere che coprono l’area del pestaggio non erano attive proprio a causa dei lavori in corso per l’installazione di un nuovo sistema di controllo con una decina di punti ripresa. Il completamento dell’intero piano di ammodernamento dello scalo ferroviario è fissato entro il 31 dicembre 2026.