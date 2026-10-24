Blocco merci, il ministero dell’Interno corre ai ripari: circolazione straordinaria dei tir al Sud nel fine settimana

Dinanzi all’ondata di proteste che nei giorni scorsi ha paralizzato i nodi nevralgici nel Mezzogiorno, culminata nei presidi e nei cortei spontanei come quello che ha occupato le corsie di via Nuova Marina in direzione del varco Bausan al Porto di Napoli, il ministero dell’Interno ha deciso di intervenire tramite una misura straordinaria per evitare il collasso della catena di distribuzione.

Con una direttiva d’urgenza inviata alle prefetture, stando a quanto riportato da Il Corriere, il Viminale ha stabilito la sospensione temporanea del tradizionale stop domenicale alla circolazione dei mezzi pesanti. L’obiettivo primario è chiaro: decongestionare i terminal e rimettere in marcia verso l’intero territorio nazionale i carichi rimasti fermi nei depositi a causa dei blocchi stradali.

La misura, pensata specificamente per le regioni meridionali dove i disagi e la tensione si sono fatti più acuti, scatterà in via eccezionale per il fine settimana. Saranno tuttavia i singoli prefetti a modulare e rilasciare formalmente i permessi, focalizzando il transito sul trasporto di merci non deperibili e beni di prima necessità, così da ripristinare il flusso regolare della filiera commerciale lungo le principali arterie autostradali.