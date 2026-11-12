Bologna, ora la sinistra parla arabo anche in Consiglio comunale

Prima i corsi di arabo per le insegnanti italiane in nome di una fantomatica inclusione, adesso persino gli interventi in lingua araba durante le sedute del Consiglio comunale. A Bologna, amministrata dal sindaco del Pd Matteo Lepore, il dibattito sull’integrazione linguistica si sposta direttamente nelle istituzioni. Protagonista dell’ultimo episodio è Siid Negash, consigliere comunale eletto nella lista civica “Lepore sindaco”, che durante la seduta del 9 novembre ha deciso di pronunciare alcune frasi in arabo davanti ai colleghi, per rivendicare le scelte dell’amministrazione dem. Rivolgendosi all’aula, Negash ha provocato dicendo che “se imparassero un po’ l’arabo l’avrebbero capito”. Si è invertito il paradigma: non sono più gli stranieri a essere chiamati a imparare l’italiano per partecipare alla vita pubblica del Paese. Nella Bologna del centrosinistra, a giudicare dalle parole del consigliere, dovrebbero essere gli italiani a imparare l’arabo per comprendere i propri rappresentanti. A denunciare l’episodio è stato anche Stefano Cavedagna, europarlamentare di Fratelli d’Italia, che ha diffuso il filmato dell’intervento contestando la scelta del consigliere. Una polemica che arriva in un momento particolarmente delicato per l’amministrazione Lepore, già finita al centro delle critiche per il patto di collaborazione promosso dal Quartiere San Donato-San Vitale relativo all’organizzazione di un corso di lingua araba rivolto alle insegnanti. Sulla vicenda sono intervenuti anche l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint e il capogruppo leghista in Comune Matteo Di Benedetto, che hanno presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti per verificare eventuali profili di danno erariale connessi all’utilizzo di spazi e risorse pubbliche per l’iniziativa.

Ma il caso approda direttamente nell’aula consiliare: il deputato della Lega Andrea Barabotti ha annunciato l’intenzione di presentare una proposta di legge per vietare espressamente gli interventi in lingua straniera durante i lavori dei consigli comunali, prevedendo eccezioni per brevi citazioni accompagnate dalla traduzione italiana e per le lingue riconosciute dagli statuti regionali. La questione investe un principio fondamentale: la comprensibilità del dibattito pubblico. Un consigliere comunale rappresenta i cittadini e interviene in una sede istituzionale nella quale le sue parole devono poter essere comprese da tutti.