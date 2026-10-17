Dai treni ai mezzi pubblici: tutti gli scioperi previsti a novembre

Non è ancora finito il complicato mese di ottobre per quanto riguarda numerosi scioperi a livello locale e nazionale che già c’è un nuovo “calendario” con quanto accadrà nel mese di novembre 2026.

Si parte il 6 novembre

Come si può leggere sul portale del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), venerdì 6 novembre sarà il personale Enav dell’aeroporto di Bari che si fermerà per 4 ore dalle 13 alle 17. Quindi, chi dovrà partire o arrivare nello scalo pugliese è bene che si informi per tempo tramite i canali di comunicazione delle proprie compagnie aree e dell’aeroporto.

Cosa accadrà successivamente

Il 10 novembre sarà il turno dello sciopero nazionale indetto dai sindacati Osr Filt-Cgil del personale Soc-Sbb Cargo Italia che sarà di 8 ore: dalle 21 del 10 novembre alle 4.59 dell’11 novembre. Tre giorni dopo, il 13 novembre, sarà la volta dello stop al trasporto pubblico locale di Venezia e Milano. I due scioperi dureranno 24 ore e per la città lagunare sarà il personale Soc.Atvo mentre per il capoluogo lombardo il personale Socc. Gruppo Atm.

Sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, 24 ore di stop (dalla mezzanotte alle 24 successive) il 14 novembre indetto dal personale Soc Amtbab di Bari. Il 16 novembre la stessa sorte toccherà al trasporto pubblico locale di Napoli con lo stop del personale Soc Anm del capoluogo partenopeo ma questa volta la durata sarà inferiore, 4 ore dalle 11 alle 15.

I grandi scioperi nazionali

Gli eventi più importanti in calendario saranno gli scioperi nazionali del 20, 21 e 22 novembre: si parte il 20 con lo stop del personale imprese che svolge attività ferroviaria indetto dai sindacati Cub Trasporti/Sgb ferrovie per il trasporto merci su rotaia. Nel complesso lo stop sarà di 23 ore, dalle ore 21 del 20 novembre alle 20 del giorno successivo.

Il 21 novembre, invece, sciopero nazionale di 4 ore del personale Soc. Enav, dalle 13 alle 17, con il settore aereo che avrà inevitabili ripercussioni. L’agitazione è indetta da Filg-Cgil e Ugl-Ta. Il 22 novembre toccherà al personale Soc. Enav di Milano Malpensa incrociare le braccia per 24 ore. Lo sciopero è indetto dalle sigle sindacali Rsa Fast-Confsal-Av.

Infine, sempre il 22 novembre si ferma per 24 ore il personale Soc.Sicuritalia Ivri dell’aeroporto Marco Polo di Venezia indetto dai sindacati Ost Fisascat-Cisl con una protesta di carattere interregionale.