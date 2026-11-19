Serata di disagi all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove la sospetta presenza di alcuni droni ha fatto scattare le misure di sicurezza, provocando la sospensione temporanea del traffico aereo. L’allarme è scattato intorno alle 20, quando dalla torre di controllo sono stati segnalati alcuni dispositivi volanti in prossimità dello scalo, sia a est sia a ovest della pista. Per precauzione è stata disposta la chiusura dello spazio aereo aeroportuale, inizialmente prevista fino alle 23. La situazione si è poi sbloccata in anticipo: poco dopo le 22 sono state ripristinate le operazioni di volo, dopo circa due ore di interruzione.

L’allarme dalla torre di controllo

La segnalazione dei velivoli non identificati ha fatto scattare il protocollo previsto per questo genere di situazioni. In assenza di autorizzazioni al sorvolo, è stata disposta l’interdizione dello spazio aereo aeroportuale ed è stato diramato un Notam (Notice to Airmen), l’avviso ufficiale attraverso il quale vengono comunicate ai piloti informazioni e limitazioni rilevanti per la sicurezza della navigazione aerea. La misura precauzionale ha comportato il blocco temporaneo di decolli e atterraggi, in attesa delle verifiche necessarie. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei dispositivi avvistati né sulle loro traiettorie.

Il volo Ita per Roma tra i collegamenti coinvolti

L’interruzione ha avuto ripercussioni sulla programmazione dei voli. Tra i collegamenti interessati c’era il volo AZ1392 di Ita Airways diretto a Roma Fiumicino, previsto in partenza alle 19.15. L’aereo si trovava già sulla pista quando è arrivata la disposizione di sospendere le operazioni. I passeggeri, dopo l’attesa a bordo, sono stati fatti scendere. Il collegamento ha subito un ritardo significativo: il tabellone dell’aeroporto ha successivamente indicato le 20.20 come nuovo orario previsto per la partenza. Anche i voli in arrivo hanno rischiato di subire ripercussioni, con la possibilità di dirottamenti verso altri scali in caso di prolungamento dell’interdizione.

Accertamenti per identificare i velivoli

Sull’episodio sono stati avviati gli accertamenti della Polizia di frontiera, intervenuta per ricostruire quanto accaduto e verificare la provenienza dei dispositivi segnalati nei pressi della pista. Restano da chiarire diversi aspetti: non è stata ancora accertata la natura dei velivoli, né si conoscono le persone eventualmente responsabili del loro utilizzo. Le verifiche dovranno stabilire se si sia trattato effettivamente di droni e per quale motivo si trovassero in una zona sottoposta a rigide restrizioni per la sicurezza del traffico aereo.