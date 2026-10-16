Fabrizio Corona fermato dai carabinieri, inseguiva Stefano De Martino? Il retroscena e il mistero dello scoop

Che cosa è accaduto la sera del 14 ottobre a Milano, quando Fabrizio Corona è stato fermato dai carabinieri dopo un breve inseguimento? Secondo una ricostruzione pubblicata dal settimanale Oggi, l’ex agente fotografico avrebbe seguito con il suo Suv Stefano De Martino, che viaggiava in sella alla sua nuova moto. Il conduttore di “Affari tuoi”, stando alla stessa versione, avrebbe segnalato la situazione alle forze dell’ordine. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 20.30, all’incrocio tra corso Sempione e via Moscati. Una pattuglia del nucleo radiomobile avrebbe intimato l’alt al conducente del Suv, che avrebbe proseguito la marcia, dando inizio a un inseguimento durato alcune centinaia di metri. La presunta presenza di De Martino e le ragioni dell’inseguimento restano, però, da chiarire. Il nome del conduttore non comparirebbe nei verbali delle forze dell’ordine, dove si farebbe riferimento soltanto a un generico “motociclista”.

Corona denunciato

Una volta raggiunto, Corona è stato accompagnato nella caserma di via Vincenzo Monti per gli accertamenti. Dai controlli sarebbe emerso che l’ex paparazzo era alla guida senza patente e che il veicolo risultava sottoposto a fermo amministrativo. L’automobile è stata quindi sequestrata. A Corona è stata inoltre contestata la violazione dell’articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada, relativo all’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’alt delle forze dell’ordine. Questi sono gli elementi relativi al controllo dei carabinieri, distinti dalle indiscrezioni sul presunto inseguimento del conduttore televisivo, il cui eventuale coinvolgimento non risulterebbe dagli atti citati.

Il rapporto tra Stefano De Martino e Fabrizio Corona

A rendere la vicenda particolarmente curiosa è anche il passato sentimentale che accomuna i due protagonisti; entrambi hanno avuto una relazione con Belén Rodriguez. Nel corso degli anni, Corona ha parlato pubblicamente del proprio rapporto con De Martino, arrivando anche a rivendicare un ruolo nella sua notorietà. Pochi giorni prima dell’episodio milanese, il conduttore aveva pronunciato una frase durante una puntata di “Affari tuoi” che diversi spettatori avevano collegato al format di Corona, “Falsissimo”. Al telefono con il “Dottore”, mentre cercava di capire quale offerta avrebbe ricevuto, De Martino aveva detto: “Noi trattative qui non ne facciamo”, frase cult pronunciata sempre da Fabrizio Corona. La battuta aveva alimentato commenti e interpretazioni sui social. Alcuni utenti l’avevano letta come una frecciata ironica all’ex paparazzo, mentre altri avevano ipotizzato un riferimento alle polemiche che avevano coinvolto Belén. Non ci sono, tuttavia, elementi per stabilire se quella frase abbia avuto un legame con quanto accaduto successivamente a Milano.

Quale scoop cercava Corona?

Resta da chiarire perché Corona avrebbe seguito De Martino, qualora la ricostruzione pubblicata da Oggi trovasse conferma. Nel suo articolo su Substack, anche Selvaggia Lucarelli riferisce che l’ex paparazzo avrebbe raccontato sul proprio canale Telegram una versione diversa dei fatti, sostenendo di essere all’inseguimento di alcuni criminali. Una ricostruzione che, al momento, non consente di chiarire quale fosse il suo effettivo obiettivo né se stesse cercando materiale da utilizzare sui propri canali social.