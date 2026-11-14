Famiglia nel bosco, ecco cosa c’è nel documento che ha impedito il ritorno dei bambini a casa: focus sulla madre

Non ci sarà alcun rientro immediato a casa per i tre figli della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti: la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo presentato dai genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, confermando la linea della prudenza già tracciata dal Tribunale per i minorenni. A quasi un anno dal provvedimento che aveva disposto l’allontanamento dei piccoli dall’abitazione rurale e il loro collocamento in una struttura protetta nel Vastese, i giudici abruzzesi hanno stabilito che i tempi per un ritorno stabile in famiglia non sono ancora maturi.

La decisione della Corte si fonda sulla piena conferma dell’ordinanza emanata dai giudici minorili lo scorso settembre con cui era stato avviato un percorso graduale, negando però la revoca immediata della misura di tutela, e sulla validità della Consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) disposta durante l’iter. Il collegio d’appello ha infatti ritenuto infondate le richieste della difesa, ribadendo che l’interesse superiore dei minori impone, allo stato attuale, il mantenimento della collocazione in casa famiglia.

Al centro della valutazione dei giudici hanno pesato in modo determinante le risultanze tecniche degli esperti incaricati dal tribunale. Nello specifico, la Corte ha fatto proprie le osservazioni della psicologa, focalizzate in particolar modo sull’atteggiamento assunto da Catherine durante gli incontri protetti.

Le relazioni della psicologa

Stando a quanto riportato nelle più recenti relazioni redatte dalla professionista, citate peraltro nell’ordinanza, le conversazioni, specie quelle dedicate al tema scolastico, si trasformavano spesso in una sorta di “interrogatorio, a turno, con tono inquisitorio”. Interpellati su questo punto, i tre fratelli ribadivano il proprio rifiuto verso la scuola pubblica a favore dello studio domestico, una scelta che Catherine difendeva ricordando come l’ordinamento italiano consenta l’istruzione parentale.

Oltre ciò, in occasione degli incontri sarebbe emersa la sovraesposizione dei bambini alle vicende processuali. Piuttosto che concentrarsi sulla vita quotidiana dei figli all’interno della struttura protetta, il dialogo sarebbe stato di frequente orientato verso l’iter giudiziario, il lavoro dei legali e l’attesa per il rientro a casa.

A questo quadro si aggiungerebbero delle tensioni sul fronte alimentare e sanitario: oltre a portare cibi coltivati nell’orto o cucinati da loro, i genitori, e in particolare la madre, bollavano gli altri alimenti come “tossici e disgustosi”. In più occasioni, inoltre, ai piccoli sarebbe stato dato uno sciroppo alle erbe naturali, giustificando il gesto con una presunta maggiore frequenza di malanni accusata dal momento del loro ingresso nella struttura.

Più in generale, osserva la perizia, la casa famiglia veniva dipinta ai minori come un luogo insicuro e ostile. La consulente cita a titolo d’esempio il racconto della morte di una gallina, un episodio che sarebbe stato messo in relazione con la lontananza dei bambini da casa, esponendoli così a un gravoso senso di colpa.

Il timore espresso nelle conclusioni è che questa dinamica finisca per innescare nei tre fratelli un profondo “conflitto di lealtà”: stretti tra l’attaccamento alla famiglia d’origine e il rapporto con gli educatori, i minori potrebbero arrivare a censurare ogni aspetto positivo vissuto in comunità, secondo la psicologa, “per il timore di contraddire la posizione dei genitori”.

Le prossime mosse della difesa

Il rigetto del ricorso non interrompe tuttavia il percorso già avviato. La Corte d’Appello ha infatti confermato la validità del programma di riavvicinamento graduale disposto dai giudici minorili: i tre bambini potranno quindi continuare a incontrare regolarmente madre e padre durante la settimana e nei fine settimana, sotto il monitoraggio dei servizi sociali.

Dura la reazione della difesa dei coniugi Trevallion. L’avvocato Simone Pillon, che assiste la coppia anglo-australiana, ha definito l’esito “purtroppo prevedibile” e ha già annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione. Secondo il legale, i giudici avrebbero ignorato le segnalazioni sui rischi legati alla prolungata permanenza dei minori in comunità, comprimendo inoltre il diritto dei genitori di scegliere liberamente il percorso educativo per i propri figli, a partire dal tema dell’istruzione parentale, vero punto di frizione fin dall’inizio della vicenda giudiziaria.