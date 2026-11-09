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Tra Milano e Monza

Fuggono all’alt dei carabinieri e si schiantano contro un’altra macchina: nella vettura di tre peruviani 600 euro e una borsa schermata

È di 5 feriti il bilancio dell’incidente: la più grave è una donna di 54 anni, trasportata in ospedale in codice rosso, che si trovava sull’auto colpita dai fuggitivi

Alessandra Corradi
Carabinieri
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Grave incidente stradale in mattinata tra Milano e Monza. I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato tre peruviani che, poco prima in macchina, non si erano fermati all’alt intimato dai militari lungo via Valtellina a Cinisello Balsamo ed erano fuggiti. Giunti a Monza in via Borgazzi, il guidatore ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi frontalmente con un’altra auto, al cui interno si trovavano due donne, madre e figlia, di 54 e 24 anni.

La madre si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza, in prognosi riservata, dopo essere stata trasportata in ospedale in codice rosso e anche la figlia si trova attualmente ricoverata. Sono state estratte dalle lamiere della loro auto, che nello schianto si è ribaltata come quella dei fuggitivi. Uno dei sudamericani ha tentato di scappare a piedi ed è stato immediatamente bloccato. mentre altri due sudamericani sono stati trasportati all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni e uno all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, tutti in codice giallo. Sono tuttora in corso l’intervento e gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto.

Nell’auto dei sudamericani sono stati trovati 600 euro e una borsa schermata. Quello che per ora si sa è che i fuggitivi sono di nazionalità peruviana, ma due di loro sono sprovvisti di documenti e sono ancora da identificare in modo certo. Si trovano piantonati in ospedale in attesa della decisione del magistrato.

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