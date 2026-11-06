Guerriglia a Trieste, bomba carta contro la polizia: ferito il vicario del Questore. Cosa è successo

Ancora proteste, scontri e violenza per le strade italiane. Stavolta le notizie arrivano da Trieste, dove si sono verificati durissimi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Il bilancio è di tre agenti feriti, fra cui il vicario del Questore.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, la manifestazione di oggi – venerdì 6 novembre – era stata organizzata per ricordare la tragica scomparsa di due giovani, deceduti in un rogo in Porto vecchio. Più di 200 persone si erano date appuntamento alle 18.30 in piazza Libertà per partecipare a un’assemblea pubblica. Purtroppo la situazione è degenerata.

A quanto pare alcuni dei manifestanti, in segno di solidarietà alle vittime, sono entrati all’interno dell’ex mercato di via Flavio Gioia, ed è proprio in questa circostanza che gli animi si sono scaldati. Gli agenti di polizia, infatti, hanno cercato di riportare le persone all’ordine e impedire loro di occupare l’edificio, ma alcune di queste avrebbero protestato e ci sono stati degli scontri, con tanto di lancio di petardi.

La protesta si è poi spostata lungo viale Miramare, paralizzando il traffico cittadino, per poi dirigersi verso via Trento. A far salire ulteriormente la tensione è stato il fermo di una donna del gruppo, condotta all’interno degli uffici della Questura. Decisi a far liberare la compagna, i partecipanti al corteo si sono diretti verso via del Teatro Romano, sede della polizia di Stato. Nel corso della protesta sono state sventolate bandiere della Palestina e intonato cori. In molti hanno gridato di “liberare la compagna Letizia!”.

A cercare di contenere la fiumana di persone i poliziotti, gli agenti della Digos e i carabinieri. Violenti gli scontri con le forze dell’ordine. Al momento, il bilancio è di tre agenti feriti. Un funzionario della polizia è finito in pronto soccorso dopo essere stato investito dalla deflagrazione di una bomba carta, un altro è stato colpito da una pietra lanciata da uno dei manifestanti. Un terzo agente appartenente ai reparti mobili ha riportato delle contusioni.

Stando a quanto riportato da Trieste Prima, ad essere stato ferito dalla bomba carta è il vicario del Questore Leonardo Boido. Il funzionario si trova ora ricoverato all’ospedale Cattinara. “Per fortuna la bomba carta è esplosa quando è caduta a terra. Non sto benissimo ora, sono al pronto soccorso”, ha dichiarato Boido al giornalista di Trieste Prima.