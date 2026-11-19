Hanno rubato uno degli oppioidi più potenti al mondo, hanno provato a venderlo ai tossicodipendenti, ma si sono ritrovati con un bottino che nessuno voleva comprare in quel giro. È il paradosso che emerge dalle indagini della Procura di Roma sui furti di fentanyl nelle strutture sanitarie della Capitale. Una sostanza fino a cento volte più potente della morfina, responsabile di una vera e propria emergenza sanitaria negli Stati Uniti, che però non avrebbe trovato spazio nelle piazze di spaccio romane. E non soltanto per una questione di domanda. Il fentanyl sottratto agli ospedali è contenuto in preparazioni farmaceutiche nelle quali il principio attivo rappresenta soltanto una parte del contenuto delle fiale. Per estrarlo e concentrarlo, così da ricavarne una sostanza da destinare a determinate forme di spaccio, servirebbero competenze chimiche specialistiche. In sostanza, non basta rubare il farmaco per trasformarlo automaticamente in droga da strada. Un ostacolo che rende il bottino decisamente meno appetibile per le organizzazioni criminali che non hanno peraltro alcun interesse affinché quella sia la sostanza da commerciare, essendo molto meno redditizia rispetto alla cocaina o alla cannabis. È questo uno degli elementi più significativi dell’inchiesta condotta dal pubblico ministero Mario Dovinola, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giovanni Conzo, sul furto delle fiale dall’ospedale Israelitico. Una parte delle dosi sottratte è stata recuperata, mentre delle altre si cerca ancora di ricostruire la destinazione. E proprio il fallimento dei tentativi di vendita ai consumatori di stupefacenti apre uno scenario differente: quello del mercato nero dei medicinali, dove le confezioni potrebbero essere rivendute attraverso circuiti illegali, anche per un eventuale utilizzo in ambulatori non autorizzati. Una pista ancora da verificare, mentre i primi riscontri non avrebbero individuato neppure elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di una regia unica dietro i diversi furti che hanno interessato le strutture sanitarie romane.