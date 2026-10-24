Il giallo del profilo di Bruno Vespa su X: l’ipotesi hacker e le regole della piattaforma

Che fine ha fatto il profilo X di Bruno Vespa? Chi cerca l’account @BrunoVespa sulla piattaforma si trova di fronte al messaggio standard della società: “Account sospeso. Sospendiamo gli account che violano le regole di X”. Cliccando sul link di approfondimento si accede alle norme della piattaforma, che regolano ambiti come la sicurezza, la tutela della privacy, l’autenticità dei profili, l’inserimento di pubblicità di terze parti nei video e le procedure di ricorso.

Ovviamente in queste ore sono in molti a chiedersi che cosa possa essere accaduto. Che ci sia davvero stata una sorta di violazione? Tra l’altro, la sospensione dell’account si è verificata a pochi giorni di distanza dalla puntata di Porta a Porta che ha destato polemiche, ossia quella in cui c’è stato il confronto tra il conduttore e una rappresentante di Unione degli Universitari, Sabrina Brizzola.

Fra le varie ipotesi avanzate, anche quella dell’attacco hacker. Secondo FanPage, infatti, potrebbe essere in corso un attacco informatico. Convinzione dovuta al fatto che, secondo le prove, l’account di Vespa pare essere finito nelle mani di altri che lo gestiscono, tanto che è stata modificata la foto, insieme al nome identificativo, trasformato in @USORProject. Per il resto la pagina rimane la stessa, con la medesima data di registrazione, la biografia e lo storico. Nessun problema, invece, per il profilo Instagram, rimasto inalterato.

Ad alimentare il dibattito attorno alla vicenda è stata la coincidenza temporale. La scomparsa dell’account è avvenuta all’indomani della puntata di Porta a Porta del 21 ottobre, segnata da un acceso confronto tra Vespa e Sabrina Brizzola.

In quell’occasione, l’atteggiamento del conduttore nei confronti della giovane ospite aveva sollevato un’ondata di polemiche sui social. Molti utenti non hanno apprezzato il suo comportamento.

In tanti hanno subito collegato i due eventi: puntata e profilo sospeso. Tuttavia, almeno per il momento, non si sa nulla di certo. Non resta che attendere eventuali spiegazioni da parte dello storico conduttore.