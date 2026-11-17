La serie di furti commessi nella provincia di Mantova si è conclusa con l’arresto di quattro giovani di età compresa tra i 21 e i 25 anni, residenti nei campi nomadi di Mantova e Casalmaggiore. I soggetti sono stati fermati grazie al lavoro instancabile dei carabinieri. Stando alle informazioni che sono state diffuse, sono 22 i colpi, tra furti realizzati e tentativi di intrusione, messi a segno nell’arco di poco più di due mesi all’interno di altrettante abitazioni nella provincia di Mantova.

L’attività investigativa, coordinata dalla procura, ha permesso di ricostruire 22 episodi avvenuti tra la fine di luglio e i primi giorni di ottobre (in cinque occasioni, i criminali avrebbero tentato di introdursi nelle abitazioni prescelte, senza però riuscirci). Nel corso delle operazioni che hanno portato agli arresti, i militari hanno recuperato beni preziosi per un valore complessivo di circa 6mila euro, oltre a 1.850 euro in contanti. Sequestrate anche diverse armi, unitamente a munizioni e attrezzi ritenuti compatibili con quelli utilizzati per forzare gli accessi alle case e facilitare la fuga.

A quanto pare tutto è cominciato lo scorso 22 luglio. In quella giornata, da una casa di Marcaria era stata sottratta una cassaforte contenente otto fucili, una pistola e munizioni. Da lì è partito tutto, con i carabinieri di Mantova che hanno fatto partire le indagini. Assai utili sono state le informazioni relative al veicolo utilizzato dai responsabili per allontanarsi dal luogo del furto, così come le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza.

Per cercare di comprendere al meglio la banda e il suo modus operandi, sono state necessarie anche delle operazioni di pedinamento.

Il gruppo agiva sempre allo stesso modo. Le incursioni avvenivano prevalentemente nelle ore mattutine, quando i proprietari uscivano di casa. Mentre uno ricopriva il classico ruolo di palo, gli altri tre, a volto coperto, si introducevano nell’abitazione, forzando gli accessi. In tutto, sono stati commessi 22 colpi. Finiti in arresto, dovranno ora rispondere delle accuse di furto aggravato e continuato e detenzione illegale di armi e munizioni.