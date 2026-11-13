La lezione di Capuozzo

Ieri è morto Toni Capuozzo. Non scriverò che eravamo friulani, amici, che mi ha insegnato tutto. È retorica. E Toni insegnava a lasciarla a casa, insieme all’ideologia, quando si fa questo mestiere. Mi ha insegnato a guardare le guerre con i miei occhi: quelle vere, che raccontava meglio di tutti, e quelle interiori, che ognuno combatte. Per salutarlo scelgo una notizia, non un elogio. Il governo si è costituito parte civile nel procedimento contro Mohammad Hannoun, accusato di aver finanziato Hamas. Non è una notizia di destra o di sinistra. È un fatto. Da oltre due anni il Giornale indaga per distinguere chi aiuta davvero i palestinesi da chi, secondo l’accusa, avrebbe aiutato i terroristi in loro nome. Abbiamo cercato documenti, non bandiere, raccontando fatti oggi al centro di un’indagine complessa, costata risorse pubbliche che avremmo preferito vedere destinate a chi ha davvero bisogno. Perché la solidarietà non è un viaggio in barca, un proclama, una bandiera di un regime illiberale. Ma la democrazia significa anche attendere le sentenze, garantire a tutti il diritto di difendersi, distinguere i reati dalla difesa dei diritti. Anche di chi non la pensa come noi. Toni sapeva che la verità non appartiene a chi grida più forte. Ma a chi osa guardarla. Come si dice in Friuli: mandi, Toni.