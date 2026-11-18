Dal 5 al 13 dicembre, a Fieramilano Rho, va in scena la nuova edizione di Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato ai prodotti artigianali. Quest’anno gli espositori saranno 2.700 e provengono da 80 Paesi.

Il fil rouge è dato dalla qualità e dalla sostenibilità. Dal biologico alle produzioni di montagna, dalle eccellenze Dop e Igp alle proposte vegane e «free from» fino alla cosmesi naturale, ai filati biologici e ai materiali recuperati: la sostenibilità assume forme diverse, tutte da scoprire. «Il valore aggiunto per i visitatori è poter incontrare chi crea questi prodotti ogni giorno, ascoltarne la storia, conoscerne l’origine, capire come nascono e quali scelte di lavorazione ci sono dietro» hanno spiegato gli organizzatori.

Sono ben 430 le imprese che compongono questa offerta e che possono vantare una certificazione o un’indicazione geografica per i loro prodotti. Il presidente di Ge.Fi (Gestione Fiere) Antonio Intiglietta, ideatore dell’Artigiano ha detto che questa scelta «Significa valorizzare le imprese che lavorano nel rispetto dei territori e delle risorse, puntano sulla qualità delle materie prime e offrono al pubblico la possibilità di compiere scelte più consapevoli. Un modo di intendere il benessere che non riguarda soltanto ciò che mangiamo o acquistiamo, ma il rapporto che costruiamo con i prodotti, le persone che li realizzano e i luoghi da cui provengono».

Si spazia dai vini biologici di Puglia, Calabria o Veneto all’aglio bianco Polesano all’aceto balsamico di Modena.

Artigiano in Fiera sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22, con ingresso gratuito. I nuovi visitatori potranno richiedere il proprio pass in pochi click su artigianoinfiera.it. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni o è iscritto alla piattaforma online, invece, lo riceverà direttamente via e-mail o può recuperarlo facilmente su artigianoinfiera.it