Le rapine violente sul tram e metro: come agiva il branco di “maranza” a Milano

Maxi-operazione della Polizia di Stato a Milano contro le aggressioni sui mezzi pubblici, diventati negli anni uno dei problemi più gravi per la città di Milano. Di notte i mezzi pubblici sono pressoché preclusi alle fasce più deboli della popolazione, perché il rischio di subire un’aggressione a scopo di rapina, ma anche fine a se stessa, è diventato altissimo. Le forze dell’ordine di Milano hanno messo un grande faro sul fenomeno e si rincorrono le indagini per risalire ai principali responsabili: è in questa cornice che si inserisce l’ultima operazione durante la quale, su ordinanza emessa dal Tribunale del capoluogo lombardo, gli agenti hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 soggetti tutti stranieri, di cui 13 egiziani tra i 19 e i 25 anni e un 20enne tunisino. Per un altro 20enne tunisino, invece, è stato disposto l’obbligo di firma.

Milano, così il branco di maranza accerchiava e derubava le vittime

La banda è ritenuta responsabile di una scia di reati messi a segno tra agosto 2025 e giugno 2026: in totale 8 rapine, un furto con strappo e un episodio di ricettazione. In due casi le aggressioni si sono concluse con il ferimento delle vittime, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 5 e 28 giorni. Le indagini sono scattate dopo l’unificazione di 10 diversi fascicoli d’inchiesta in mano al commissariato Mecenate, che ha lavorato in stretta sinergia con i Commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, insieme a Polizia Ferroviaria e Polizia Locale. Gli episodi contestati si sono verificati tutti in punti nevralgici della rete di trasporto milanese: dalle fermate della metropolitana sulle linee M3, M5 e M1, fino alle stazioni ferroviarie come Domodossola, alle fermate dei bus in piazzale Buonarroti e alle zone di via Torino e piazza XXIV Maggio.

Il gruppo agiva con uno schema ben collaudato: muovendosi a bordo di treni regionali, vagoni della metropolitana o nelle immediate vicinanze delle fermate, i rapinatori individuavano passanti soli, li seguivano e li accerchiavano in branco. Per sopraffare la resistenza delle vittime e strappare catenine, bracciali, orecchini d’oro, contanti, orologi e carte di credito, non esitavano a ricorrere alla violenza fisica e all’uso di spray al peperoncino. La svolta nell’attività investigativa è arrivata grazie all’incrocio tra la testimonianza dei feriti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Atm, Ferrovie Nord e dei circuiti privati di zona. Gli agenti hanno poi passato al setaccio i profili social dei sospettati, trovando riscontri decisivi tramite l’analisi degli abiti e degli accessori indossati dagli indagati durante le rapine.

“Un plauso alla Polizia di Stato per l’importante operazione che ha portato all’arresto di 14 giovani stranieri, accusati di rapine, furti e ricettazione. Una banda che terrorizzava pendolari e turisti sui mezzi pubblici, ricorrendo anche a notevole violenza durante i loro colpi. Per questi delinquenti deve esserci una risposta forte e decisa: tolleranza zero. Mi auguro che la sinistra, di fronte a ‘maranza’ criminali, non adotti il solito atteggiamento di giustificazione parlando di ‘disagio giovanile’ o di ‘mancata integrazione per colpa nostra’”, ha dichiarato Silvia Sardone, vice segretaria della Lega, europarlamentare e consigliere comunale di Milano.