Aveva cominciato in bicicletta, a Vigevano, da agente semplice. Adesso lo aspetterebbe una scrivania alla Farnesina. Gianluca Mirabelli, 48 anni, figlio di un vigile, lascia il comando della Polizia locale di Milano. Dal primo dicembre andrà a Roma dove dovrebbe ricoprire un ruolo civile in uno dei dipartimenti del ministero degli Esteri. Non nella segreteria di Antonio Tajani: niente staff del ministro, niente poltrona politica. Quale dipartimento sarà pare al momento non lo sappia nemmeno lui. Oggi, intanto, parlerà alla commissione Sicurezza di Palazzo Marino.

Ieri Beppe Sala ha parlato di una «comunicazione dalla presidenza del Consiglio». Il sindaco che lo aveva scelto due autunni fa prende atto: «Del suo addio se ne parlava. La decisione da Roma di richiamarlo la capisco. Credo sia un’opportunità per lui». Il paradosso è tutto milanese. Il comandante nominato da una giunta di centrosinistra lo applaudiva più spesso l’opposizione che la sua maggioranza. Colpa, o merito, del taser: sei mesi di sperimentazione, un iter in Consiglio comunale da guerra di trincea, mezza sinistra col naso arricciato. E di frasi come questa, sui pirati della strada: «Chi scappa è un vile, sappia che verrà arrestato». Detto, fatto. Nei casi più gravi li hanno presi tutti.

È rimasto al comando 26 mesi. Aveva trovato 2.700 agenti, ne lascia 3.300. Le pattuglie di sera e di notte, il buco storico del Corpo, adesso ci sono. I suoi uomini hanno dato un nome ai ragazzi che in via Saponaro uccisero Cecilia De Astis. Hanno fermato Luigi Morcaldi, accusato di aver ammazzato l’ex moglie Luciana Ronchi. Mirabelli ha retto anche le giornate nere: il tram 9 deragliato con due morti, l’inchiesta sulla «squadretta» da indagare in casa propria. E poi Francesco Imprezzabile, 39 anni, morto inseguendo un suv che aveva forzato un posto di blocco. Mirabelli va ancora a trovare i suoi genitori. Il suo posto lo prenderà il vice Paolo Ghirardi. Roma si prende un uomo che Milano l’ha girata strada per strada. Milano si tiene le sue pattuglie notturne. Non è poco.