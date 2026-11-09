Maxi multa di 140mila. I blitz agli Uffizi costano caro agli ecovandali

Sono arrivate le sanzioni per gli attivisti che nel 2024, in due diverse occasioni, hanno organizzato azioni agli Uffizi di Firenze. La prima azione risale al 13 febbraio 2024, quando un gruppo di attivisti ha fatto irruzione nella sala che ospita la Venere del Botticelli per attaccare sul vetro protettivo del dipinto volantini e fotografie relativi ai danni dell’alluvione a Campi Bisenzio. Quindi, stesero a terra uno striscione con le rivendicazioni per avere più fondi. La protesta venne interrotta dal personale del museo, che dopo aver spento le luci ha evacuato i visitatori, permettendo ai carabinieri di porre in fermo gli attivisti.

Due settimane dopo, il 3 marzo, un altro gruppo che fa riferimento a Ultima generazione ha eseguito un blitz molto simile, con volantini e scritti facenti sempre riferimento all’alluvione a Campi Bisenzio che sono stati attaccati al vetro di un altro quadro di Botticelli, in questo caso la Primavera. Anche in quell’occasione il blitz è durato pochi minuti ma fece particolarmente scalpore, anche perché in poche settimane era stato il secondo in pochi giorni. “Questi eco vandali pagheranno di tasca loro: oltre ad essere stati deferiti all’autorità giudiziaria, agli autori di questo ennesimo sfregio alla sacralità del nostro patrimonio culturale è stata comminata una sanzione pecuniaria per il pagamento del ripristino del decoro dell’opera e degli ambienti della Galleria degli Uffizi”, dichiarò Gennaro Sangiuliano, all’epoca dei fatti ministro della Cultura.

Ed è proprio a fronte di una legge fatta dall’ex ministro della Cultura sugli “eco vandali” oggi è arrivata la sanzione di 20.000 euro a testa per tutti i partecipanti alle due azioni, in tutto 140.000. “20.000 euro per dello scotch di carta, è vergognoso”, si lamenta uno dei multati, 32enne informatico e attivista di Ultima generazione, secondo il quale “questa multa non punisce un danno perché un danno non c’è. Punisce il dissenso. Il governo Meloni ha scritto una legge su misura per noi. Pur di non affrontare i problemi veri di questo paese, il carovita, le bollette, i territori che finiscono sott’acqua, preferisce zittire chi alza la voce. Non pagheremo e continueremo a lottare, dentro e fuori dai tribunali”. Ultima generazione ha annunciato ricorso contro il provvedimento, sostenendo di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale, perché sostiene che la sanzione è sproporzionata e la legge sarebbe stata scritta per colpire il singolo movimento.