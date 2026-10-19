Medicina e professioni sanitarie, ecco dove studiare

A partire dal 2024 l’Università degli Studi Link ha ampliato la propria offerta formativa nell’area medico-sanitaria, avviando i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nelle diverse professioni sanitarie. Il percorso magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è oggi uno dei più richiesti, sia per la crescente esigenza di assicurare una copertura adeguata di medici sul territorio nei prossimi decenni sia per le solide prospettive professionali che si aprono ai neolaureati. Alla teoria si affiancano dal primo anno i laboratori pratici. Dal terzo anno gli studenti svolgono tirocini professionalizzanti presso ospedali convenzionati con l’ateneo e periodi di internato finalizzati alla preparazione della tesi.

Diverse le sedi accreditate per lo svolgimento del corso, per il quale è necessario superare un test di ammissione, I posti disponibili sono 192 a Roma, 98 a Novedrate (Como), 50 a Pescara, 48 a Fano, 47 a Pietra Ligure, 46 a Frosinone, 44 ad Ascoli Piceno e 43 a Matera. Il prossimo test è fissato al 29 ottobre.

Non solo Medicina. L’ateneo propone anche il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, attivo a Roma, Macerata, Città di Castello e, da quest’anno, a Pescara. Il percorso forma professionisti capaci di intervenire nella diagnosi, prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie del cavo orale, con una visione complessiva della salute del paziente. I posti disponibili sono 41 a Macerata, 40 a Pescara, 20 a Città di Castello e 15 a Roma; anche qui il test di accesso è il 29 ottobre.

L’offerta si articola poi nei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, distribuiti su più sedi nazionali. Fisioterapia, abilitante alla professione di fisioterapista, forma professionisti autonomi nella prevenzione, cura e riabilitazione: i posti sono 60 a Macerata, 52 a Fano, 46 a Matera, 45 a Palermo e Catania, 25 a Pietra Ligure, 24 a Novedrate, 11 a Città di Castello, 9 a Napoli e 5 a Roma. Osteopatia, presente a Città di Castello (62 posti), Novedrate (58), Catania (45) e Roma (43), prepara a trattare le disfunzioni somatiche dell’apparato muscolo-scheletrico e a lavorare in équipe multiprofessionali. Per entrambi il test è il 5 novembre. Infermieristica offre 49 posti a Città di Castello, 45 a Palermo e 10 a Roma; Igienista dentale 51 posti a Roma; Tecniche di laboratorio biomedico 57 posti nella sede romana, dove per Tecniche di radiologia medica resta un solo posto. Per questi corsi, dopo la prova del primo ottobre, il prossimo test è il 5 novembre. In questo modo la Link costruisce una rete formativa capillare che unisce preparazione teorica, pratica clinica e prossimità territoriale, rispondendo sia alla domanda degli studenti sia alle necessità del sistema sanitario.