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Nazionale

Milano, scontri al corteo Italia in piazza: sassaiola contro gli agenti, la polizia risponde con le cariche

Quella che doveva essere una manifestazione di protesta si è trasformata in una giornata di disordini, tra lanci di sassi, momenti di caos e cariche delle forze dell’ordine intervenute per contenere i gruppi più aggressivi

Giulia Bernardini
Il corteo a Milano convocato da Italia in Piazza, 17 ottobre 2026. ANSA/FABRIZIO CASSINELLI
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Le proteste contro il carovita, la guerra e il governo continuano anche nel cuore di Milano. In via Broletto, a pochi passi dal centro, tantissimi giovani si sono riversati in strada e la tensione è salita rapidamente. Quella che doveva essere una manifestazione di protesta si è trasformata in una giornata di disordini, tra lanci di sassi, momenti di caos e cariche delle forze dell’ordine intervenute per contenere i gruppi più aggressivi. Diversi sono stati fermati dagli agenti, mentre la situazione diventava sempre più concitata. Scene che richiamano quanto sta accadendo in Francia e non solo, dove da settimane le proteste studentesche stanno mettendo a ferro e fuoco alcune città. E ora anche in Italia cresce il timore che la mobilitazione stia prendendo la stessa piega, trasformando le rivendicazioni degli studenti in nuove occasioni di violenza urbana.

Corteo Italia in piazza a Milano, sassaiola contro la polizia
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