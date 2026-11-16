Nuova mail di minacce alle scuole italiane. Ma nessuna evacuazione

Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città.

“Avete ignorato le richieste e ho ricevuto incarico di mettere un ordigno nel vostro istituto e l’esplosione avverrà tra 40 minuti”, si legge nel messaggio di posta elettronico siglato M.A., iniziali del fantomatico Mikhail Andropov che ha firmato le altre email, “Abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa per avvelenare gli alimenti mescolando azoturo di sodio e cianuro di potassio”.

Al momento, secondo quanto si apprende, si sta applicando la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato evacuato