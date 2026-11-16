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Nazionale

Nuova mail di minacce alle scuole italiane. Ma nessuna evacuazione

Tornano i messaggi di “Mikhail Andropov”: “L’esplosione avverrà tra 40 minuti. I dirigenti applicano la direttiva del Viminale e i ragazzi restano ai banchi

Redazione web
Controlli dei carabinieri per allarme bomba al Liceo Salvatorelli di Marsciano, 12 novembre 2026. ANSA/US CARABINIERI +++ UFFICIO STAMPA CARABINIERI +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++
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Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città.

“Avete ignorato le richieste e ho ricevuto incarico di mettere un ordigno nel vostro istituto e l’esplosione avverrà tra 40 minuti”, si legge nel messaggio di posta elettronico siglato M.A., iniziali del fantomatico Mikhail Andropov che ha firmato le altre email, “Abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa per avvelenare gli alimenti mescolando azoturo di sodio e cianuro di potassio”. 

Al momento, secondo quanto si apprende, si sta applicando la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato evacuato

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