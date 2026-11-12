Nuove minacce a scuole e Palazzo Chigi. “Vogliamo le dimissioni di Meloni”. Nota del ministero dell’Istruzione: “Senza elementi oltre alla mail, non evacuare”

A poche ore dalla fine del vertice tra Governo e opposizioni dopo il panico di ieri nelle scuole per un falso allarme bomba, è di nuovo panico in tutta Italia. Una mail firmata da Mikhail Andropov (stesso autore della lettera minatoria di ieri), ha annunciato la presenza di una bomba dentro Palazzo Chigi. “Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città”, si legge.

Ma stavolta c’è anche una richiesta politica: “chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente”.

Nel frattempo la mail ha raggiunto diverse scuole d’Italia dal Veneto alla Liguria, all’Umbria, nel Lazio e in Sicilia: oltre 1.800 secondo il Governo. Alcune sono state evacuate, mentre in altri sono in corso accertamenti. Almeno 30 istituti coinvolti solo a Roma. Segnalazioni anche a Milano: i Carabinieri parlano di almeno cinque istituti per un totale di sette plessi coinvolti. Allarme anche in altre città lombarde tra le quali Como, Varese, Brescia, Pavia, Mantova, Bergamo. In Friuli Venezia Giulia ci sono evacuazioni in corso in diversi comuni della provincia di Udine: Torviscosa, Porpetto, Codroipo e San Giorgio di Bogaro.

A stretto giro è arrivata la comunicazione ufficiale del ministero dell’istruzione: “con riferimento al fenomeno delle email massive di segnalazioni di allarme, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

“Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero dell’Istruzione al quale chiediamo di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori”. A dirlo è il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, che concorda con il protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. “La sua attuazione sia accompagnata da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo”, ha dichiarato.