“Pensavo fosse spam”. Quei presidi che non hanno evacuato

Minuti di panico e la responsabilità di tutti gli studenti sulle spalle. L’allarme bomba, innescato da una mail, ha coinvolto oltre 300 istituti da Nord a Sud. In pochi istanti altrettanti presidi hanno dovuto decisioni pesanti sull’evacuare o meno gli alunni, anche solo a scopo precauzionale. In tutti però si sono coordinati con le autorità prima di agire. “Abbiamo chiamato il 112 e ci hanno detto di non evacuare. Stanno facendo le verifiche con la Polizia Postale”, ha raccontato al Corriere della Sera Mauro Agostino Donato Zeni, preside del Liceo Carlo Tenca. Anche i presidi dei licei milanesi Berchet e Parini si sono consultati con le forze dell’ordine, ma hanno deciso di non evacuare gli studenti. Altri istituti hanno invece proceduto all’evacuazione a scopo precauzionale. Diversa reazione della dirigente dell’Istituto Comprensivo in via Maniago che ha messo su Google la mail minatoria scoprendo che si trattava di uno spam proveniente da Taiwan.

A Potenza altri dirigenti scolastici hanno seguito le indicazioni della questura e non hanno evacuato. “Già nei giorni scorsi - ha detto Daniela Novelli dell’Istituto ‘Domenico Savio’ - la Polizia Postale ci aveva allertato sul rischio di poter ricevere mail minatorie, che potevano rappresentare un ‘falso allarme’, per cui sia noi che altri colleghi abbiamo deciso di temporeggiare su indicazione delle Forze dell’ordine, dopo averle prontamente allertate una volta ricevuta la mail”. E la stessa procedura è stata seguita anche al Liceo Scientifico ‘Galilei’: “La mail era indirizzata a 312 istituti scolastici nazionali. La nostra decisione è stata presa con equilibrio e seguendo quanto comunicatoci dai responsabili dell’ordine pubblico - ha spiegato la dirigente Lucia Girolamo - anche per evitare che potesse esserci un eccessivo allarme, che avrebbe potuto creare panico tra i ragazzi, che hanno continuato a seguire le lezioni senza riversarsi immotivatamente in strada”.

In provincia di Torino ci sono state almeno 40 segnalazioni legate all’allarme bomba e circa una decina di istituti hanno preferito evacuare. “I bambini sono stati fatti evacuare e sono fuori dalla scuola ai giardini (...). Bisogna andarli prendere e non hanno lo zaino... se possibile, organizzatevi anche tra più genitori per poterli portare via” è uno dei tanti messaggi inviati ai genitori dai dirigenti scolastici.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) Antonello Giannelli ha parlato di “un episodio che dimostra quanto l’irresponsabilità, quando si combina con la straordinaria potenza comunicativa degli strumenti di cui oggi disponiamo, possa provocare danni e disagi su vasta scala”. Anche se le odierne minacce sono palesemente fasulle, non possiamo sottovalutare le conseguenze di episodi che mettono in allarme intere comunità scolastiche e compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche - ha aggiunto - La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta. Auspichiamo che venga fatta rapidamente piena luce sull’origine di queste minacce e che i responsabili siano individuati. Le scuole devono essere luoghi sicuri, nei quali studenti, famiglie e personale possano vivere con serenità“.

Duro il commento di Mario Rusconi, presidente di ANP Roma, definendo gli autori “idioti o criminali” da sanzionare adeguatamente. “Non è possibile che la scuola, che ha già tanti problemi di per sé, possa essere sottoposta a uno stress emotivo di questo tipo - ha sottolineato all’Adnkronos - La scuola italiana ha 8 milioni di studenti e 1 milione tra professori e presidi: è un settore enorme e iniziative di questo tipo rischiano di compromettere la formazione dei nostri studenti, già costretti a causa del Covid a restare per molto tempo lontani dalla scuola viva. Se poi ci aggiungiamo che all’improvviso, per uno, due giorni vengono chiusi gli istituti, rischiamo veramente di compromettere il nostro sistema formativo