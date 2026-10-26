Premio Donna d’Autore 2026, riconoscimento alla firma del Giornale Rita Cavallaro

Un riconoscimento per l’impegno nel giornalismo d’inchiesta e nell’informazione di approfondimento, con particolare attenzione ai fatti di giustizia e alla tutela dei diritti delle donne. La firma del Giornale Rita Cavallaro riceverà oggi, lunedì 26 ottobre, il Premio Donna d’Autore 2026, nella categoria Eccellenza. La cerimonia si terrà alle 16 a Montecitorio, nell’ambito della decima edizione della manifestazione dedicata alle personalità femminili che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali.

Il premio, ideato e organizzato dalla scrittrice Anna Silvia Angelini, presidente dell’associazione A.I.D.E. Nettuno APS, nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento e l’impegno delle donne, promuovendo al tempo stesso il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. L’edizione di quest’anno, condotta dalla giornalista Rai Vittoriana Abate, vede anche la collaborazione di Maria Elena Golfarelli, presidente della Commissione d’onore.

A motivare il riconoscimento conferito a Cavallaro è “l’impegno profuso nel giornalismo d’inchiesta e nell’informazione di approfondimento, con particolare riguardo all’analisi rigorosa della cronaca, dei fatti di giustizia e dei diritti legati alla tutela delle donne”.

Tra le personalità premiate figurano anche la consigliera della Corte di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, l’avvocato e componente del Csm Claudia Eccher, la matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace e la penalista Giada Bocellari, impegnata da anni nel caso Garlasco in qualità di avvocato di Alberto Stasi. Il riconoscimento è stato assegnato anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo ha ricevuto lo scorso 20 ottobre a Palazzo Chigi.

La stessa Cavallaro ha commentato il premio con un messaggio pubblicato su X: “Oggi pomeriggio, alle 16, riceverò il premio Donna d’autore 2026. Sono molto orgogliosa di poter condividere questo prestigiosissimo riconoscimento con le altre eccellenze premiate”. La giornalista ha poi rivolto un pensiero proprio a una delle altre protagoniste della cerimonia: “Tra queste grandi donne, l’avvocato Giada Bocellari, esempio di dedizione per la ricerca della verità e per l’amore per la giustizia”.