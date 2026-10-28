Prende a calci e pugni il professore, poi gli lancia una sedia: fermato un 14enne a Torino

Un professore aggredito in classe, prima con calci e pugni, poi con il lancio di una sedia. È successo poco prima delle 10 all’istituto superiore Grassi di via Paolo Veronese, nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. A colpire il docente è stato uno studente di 14 anni, fermato dall’intervento dei compagni e degli altri insegnanti.

Il ragazzo, che frequenta il secondo anno delle superiori e compirà 15 anni tra un mese, è stato portato in caserma dai carabinieri del nucleo radiomobile e potrebbe essere denunciato. Il professore, che insegna Meccanica da tempo nell’istituto tecnico, avrebbe riportato ferite lievi. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Giovanni Bosco.

Restano da chiarire le ragioni dell’aggressione e l’eventuale presenza di episodi precedenti. “Non abbiamo ancora parlato con il collega, quindi non sappiamo che cosa sia successo per scatenare l’aggressione”, ha spiegato a Repubblica il vicepreside Alessandro Audino.

La scuola esclude collegamenti con le mobilitazioni studentesche di questi giorni, precisando che l’istituto non è mai stato occupato. In attesa degli accertamenti dei carabinieri, la dirigenza ha annunciato provvedimenti nei confronti dello studente. “Siamo sorpresi perché il ragazzo non ha mai dato problemi”, ha aggiunto Audino.