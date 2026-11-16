Qualità della vita alta: ma di chi?

Ed eccola qui, una nuova classifica sulla qualità della vita. L’ultima, pronta ad alimentare quella sussurrata vanità milanese che fa sentire sempre un passo avanti, anche quando si è appena scesi di un gradino. Bolzano, prima, Milano ora è seconda, certifica ItaliaOggi. A Milano dunque, si vive bene, sicurezza a parte, unica voce in cui piombiamo alle ultime posizioni. Però, tirando le somme tra i soliti indicatori (lavoro e affari, istruzione, ambiente, popolazione, reddito e ricchezza, turismo, intrattenimento, cultura) la qualità della vita resta indubbiamente alta. Ma, la vita di chi? Perchè se è vero - e lo sappiamo - che le classifiche sono termometri del benessere che lasciano un po’ il tempo che trovano, in quest’ultima indagine c’è un dettaglio su tutti che rivela qualcosa di più. Per il primo anno infatti, in quest’indagine la proprietà immobiliare entra come valore «positivo», mentre il costo degli affitti pesa negativamente. Come dire: bella la vita per chi ha una casa di proprietà, magari pure a Milano-Milano ed ereditata, così non c’è nemmeno la rata del mutuo a disturbare il panorama. Bella la vita per tutti quei milionari che hanno scoperto quanto è bella la città vista da un superattico con piscina. Ma gli altri, tutti gli altri, quelli che fanno funzionare la città, che ogni mese devono fare i salti mortali per mettere insieme il bonifico dell’affitto per due stanze sempre più lontane dalla metropoli e magari anche dalla metropolitana, che si vedono mangiare metà della busta paga e tengono le dita incrociate sperando che non capiti l’imprevisto, mettendo sotto questa voce anche la salute, per tutti gli altri la qualità della vita cambia. E forse a Milano non è così alta.