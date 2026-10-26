Avvocato, 50 anni, è barese ma vive a Milano dal 2003. Alessandro Zaccaro è il nuovo campione nazionale di Risiko. Nel weekend 40 finalisti si sono contesi a Rimini il titolo e tra loro sei milanesi. Una passione. Sono tanti gli appassionati del gioco che mette 4 persone attorno a un tavolo a muovere i carrarmatini, davanti la mappa del mondo. Una cartina che, com’è naturale, continua a cambiare. Ben diversa dal 1957, anno di nascita del gioco da tavolo che allora si chiamava «La conquète du mond». Nel weekend 40 finalisti si sono contesi a Rimini il titolo di Campione nazionale e tra loro anche sei milanesi. «Oggi a Risiko si gioca anche online ma vedersi è un’altra cosa» racconta Samuele Barracco, 47 anni, milanese che si allena fisicamente tutti i martedì, ha gestito il club di Milano («il più numeroso d’Italia con un centinaio di iscritti») e quando non gioca fa la telecronaca per la tivu dedicata. La passione accomuna un esercito diversificato: «Ottantenni, studenti, disoccupati, professionisti e anche donne, agguerritissime». Ci si ritrova al club (33 in Italia, sei in Lombardia) una volta a settimana, «è un momento di svago, una pausa dal lavoro e dagli impegni, il pensiero non va alle guerre vere. Siamo in un tempo e in uno spazio a parte, chi lo sa, forse questo è catartico». L’abilità dipende dalla capacità di indovinare le mosse dell’avversario, «si guardano le posizioni dei carrarmati e ci si regola, è vietato parlarsi. Ma la mimica facciale consente di comprendersi e di stringere alleanze. Attenzione però, i sodalizi sono tattica, perché alla fine vince uno solo». Samuele ha creato una app con le sue 700 partite «e 248 vittorie, modestamente ho una media alta».
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Risiko mania dei milanesi tra club e app dedicate
Nel weekend 40 finalisti si sono contesi a Rimini il titolo e tra loro sei milanesi