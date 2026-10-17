Roma, turista rapinato a colpi di catena da un marocchino: malvivente fermato da un carabiniere fuori servizio

Un intervento provvidenziale da parte di un militare fuori servizio e un arresto in pieno centro a Roma, così si è concluso l’ennesimo fatto violento avvenuto nella Capitale. A finire in manette è un marocchino di 28 anni, mentre la vittima, un turista, non porterà certo con sé un buon ricordo del suo soggiorno in Italia.

Stando a quanto ricostruito dalle autorità locali, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 ottobre, in piazza della Repubblica, ossia in pieno centro storico. Il nordafricano ha preso di mira un turista e lo aggredito con ferocia, deciso a portargli via portafogli e smartphone. La vittima ha cominciato a gridare “Help!”, chiedendo aiuto, ed è stato a quel punto che un carabiniere della stazione Roma Quirinale, in quel momento fuori servizio, lo ha notato.

Il militare, che si trovava a bordo della propria auto ed era diretto alla caserma, ha notato la scena, vedendo un giovane nordafricano che percuoteva un altro uomo con una catena. A quel punto non ha perso tempo. È uscito dalla propria auto e si è precipitato a dare aiuto al turista.

Il carabiniere è quindi intervenuto per immobilizzare il malvivente, il quale si è scagliato contro di lui, colpendolo con la stessa catena per cercare di scappare. La colluttazione è terminata grazie all’arrivo di una pattuglia della Compagnia Roma Centro. Gli uomini dell’Arma hanno aiutato il collega e preso in custodia l’aggressore, risultato essere un cittadino di nazionalità marocchina. Il soggetto è stato arrestato.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che il 28enne non stava agendo da solo: un complice è infatti riuscito a far perdere le proprie tracce prima del fermo e le forze dell’ordine sono ora sulle sue tracce. Per quanto riguarda i feriti, il turista rapinato è stato accompagnato in ospedale per ricevere cure mediche, così come il carabiniere intervenuto per salvarlo.