Scioperi dei trasporti, novembre nero: le date da conoscere

Dagli spostamenti per raggiungere il lavoro ai viaggi del fine settimana, novembre concentra una nuova serie di proteste nei trasporti. Si comincia a Napoli, con quattro ore di sciopero a Napoli, per proseguire con le mobilitazioni nazionali e le agitazioni nel settore aereo. Per pendolari e viaggiatori, le date da seguire sono soprattutto quelle tra il 20 e il 22 novembre: il calendario coinvolge servizi differenti, con orari e modalità che cambiano secondo il comparto.

Napoli, quattro ore di stop nella fascia centrale

Lunedì 16 novembre trasporti a rischio a Napoli, dove lo sciopero del personale ANM è previsto dalle 11 alle 15. A proclamare la protesta sono FIT CISL, USB Lavoro Privato, ORSA TPL e FAISA CONFAIL. Possibili riduzioni e interruzioni delle corse su autobus, metropolitane e altri collegamenti della società. Per chi deve attraversare la città, l’incognita riguarda soprattutto gli spostamenti nella fascia centrale della giornata, secondo le modalità previste per ciascun servizio.

Venerdì la protesta si allarga a lavoro e salari

Il 20 novembre è in programma lo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL nei settori pubblici e privati. Le rivendicazioni intrecciano lavoro e bilanci familiari: aumenti salariali, rinnovi contrattuali e rivalutazione delle pensioni, insieme a maggiori finanziamenti per sanità, scuola e politiche sociali. Anche i trasporti potranno risentire della mobilitazione, con modalità differenti per categoria. Restano previste le prestazioni indispensabili per i servizi essenziali, secondo le disposizioni applicabili ai singoli comparti.

Treni, agitazione tra venerdì sera e sabato

Per le ferrovie, lo sciopero nazionale è previsto dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre, coinvolgendo anche il trasporto merci su rotaia. Trenitalia segnala possibili cancellazioni e variazioni: i collegamenti assicurati vanno individuati negli elenchi delle singole imprese. Sabato sono interessate anche specifiche aziende del trasporto locale, con astensione per l’intera prestazione lavorativa. Per organizzare coincidenze e trasferimenti occorre quindi distinguere gli orari della protesta dalle corse effettivamente disponibili.