“Se i poliziotti non vogliono prendersi un estintore sulla nuca, cambino lavoro”. Il post choc del dottorando contro gli agenti

L’Italia fa i conti con il risultato della guerriglia urbana all’indomani di un fine settimana di fortissime tensioni. Mentre le immagini del poliziotto dal volto sporco di sangue fanno il giro del web, generando preoccupazione e rabbia, si leva una voce contraria, che invece getta fango sulle divise.

Un dottorando di Fisica dell’università di Bologna, infatti, ha destato clamore pubblicando un post carico di livore e a dir poco sconcertante. Nel commentare i violenti scontri avvenuti a Milano, Torino e Bologna, ha dichiarato: “Se i poliziotti non vogliono più prendersi un estintore sulla nuca possono sempre cambiare lavoro. Nessuno li ha costretti a scegliere un mestiere da figli di pu...na”. Parole che arrivano da uno studioso, da qualcuno che si occupa di formazione. Il dottorando si riferiva, forse, agli scontri di Milano, particolarmente violenti, che hanno portato molti uomini delle forze dell’ordine a protestare e a chiedere maggiori tutele, considerati i rischi. Il post su Facebook ha scatenato un’accesa reazione. Gravissimi gli insulti rivolti alle forze dell’ordine da parte di un membro del prestigioso ateneo di Bologna.

Il rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari, è intervenuto duramente prendendo le distanze da affermazioni definite del tutto inaccettabili. “L’ateneo farà immediatamente quanto di sua competenza e abbiamo già avviato gli approfondimenti necessari. Esprimo la mia solidarietà agli agenti feriti e mi auguro che non dovremo più vedere simili atti di violenza che inquinano l’espressione del legittimo e democratico dissenso”, ha dichiarato, come riportato da Il Resto del Carlino.

L’Alma Mater, oltre a prendere le distanze, ha espresso solidarietà nei confronti degli agenti feriti. Non finisce qui, però, perché il post è giunto all’attenzione di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. Bignami, bolognese e importante riferimento per l’Emilia-Romagna, ha commentato duramente il post, chiedendo provvedimenti. “Va cacciato”, ha dichiarato l’esponente FdI senza usare mezzi termini. “Un individuo così è incompatibile con l’università. E non c’è neanche bisogno di spiegare perché... spero”.