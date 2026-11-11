“Siamo venuti per annientarvi”. La mail che ha scatenato il panico. Ecco le scuole alle quali è stata inviata la minaccia

Una mail anonima sulla presunta presenza di ordigni esplosivi e stata ricevuta da centinaia di scuole in tutta Italia, da Nord a Sud.

La mail arrivata alle 10 proviene daf0523219@cloud.dyu.edu.tw è ha per oggetto “Avviso di pericolo”.

Il testo dice: “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

La mail è stata inviata a centinaia di scuole. Ecco quelle coinvolte:

- Istituto comprensivo Giuseppe Verdi a Corcagnano, Parma

- Istituto comprensivo Gino Capponi in via Pestalozzi, Milano

- Itis Ettore Conti in via De Vincenti, Milano

- Scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Sorelle Agazzi” in piazza Gasparri, Milano

- Liceo scientifico “Albert Einstein” in via Einstein, Milano

- Istituto Comprensivo Morosini in via Morosini, Milano

- Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale in via Corridoni, Milano

- Istituto Comprensivo Bernocchi in via Diaz, Legnano

- Istituto Comprensivo in via Bonvesin della Riva, Legnano

- Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” in via Santa Teresa del Bambin Gesù, Legnano

- Liceo Scientifico Marconi in Piazza Caduti di Nassiriya, Chiavari

- Istituto comprensivo San Giovanni in via dei Cunicoli, Trieste

- Liceo Ginnasio Tito Livio in Riviera Tito Livio, Padova

- Istituto Tecnico Comprensivo “Francesco Severi” in via Luigi Pettinati, Padova

- Istituto Istruzione Superiore “Giovanni Valle” in via Tiziano Minio, Padova

- Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G.B. Belzoni” in via Speroni, Padova

- Istituto di Istruzione Superiore “Concetto Marchesi” in via Codalunga, Padova

- Istituto Comprensivo Statale “Bruno Ciari” in via Madonna del Rosario, Padova

- Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Volta” in via S. Osvaldo, Padova

- Liceo Teresa Gullace Talotta in Piazza Cavalieri del Lavoro, Roma

- Liceo Classico Statale Giulio Cesare in Corso Trieste, Roma

- Istituto comprensivo Stabilini in via Stabilini, Roma

- Istituto Comprensivo Statale Giovanni Cagliero in Largo Volumnia, Roma

- Liceo classico “Gabriele D’Annunzio” in via Venezia, Pescara