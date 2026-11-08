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Nazionale

Travolto da un monopattino “pirata” mentre passeggiava: morto il fisico Roberto Cervellati, che coordinò la missione italiana in Antartide

Le autorità locali stanno cercando di identificare il conducente del monopattino che ha investito il professore. Ecco che cosa sappiamo

Federico Garau
Cervellati
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Tragedia a Roma, dove è morto il professor Roberto Cervellati, noto fisico ed ex coordinatore delle spedizioni in Antartide per conto dell’Enea. Cervellati, importante figura di riferimento della ricerca scientifica italiana, si è spento all’età di 92 anni, avrebbe dovuto compierne a breve 93.

Stando alla ricostruzione fornita fino ad ora, l’anziano professore è deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un monopattino elettrico. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 6 novembre. Intorno alle 15.30, il professore stava passeggiando lungo la pista ciclabile di Viale Angelico, quando, giunto all’altezza del civico 70, è stato preso in pieno dal veicolo. A quanto pare il conducente del monopattino non si è fermato, mentre l’anziano si trovava a terra. Per fortuna qualcuno ha contattato i soccorsi e il 92enne, assistito dagli operatori sanitari del 118, è stato stabilizzato e poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

Purtroppo l’impegno dei medici non è stato sufficiente a salvargli la vita. Il professor Cervellati è morto nella giornata di ieri, sabato 7 novembre, in un letto dell’ospedale Agostino Gemelli di Roma. Troppo gravi, infatti, le lesioni riportate nell’incidente.

Ad occuparsi del caso sono gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto subito dopo l’allarme. Sulla terribile vicenda è stata aperta un’indagine finalizzata a ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire all’identità della persona che si trovava a bordo del monopattino ed è poi fuggita, rendendosi responsabile di omissione di soccorso.

In queste ore gli agenti stanno ascoltando i testimoni che hanno assistito, loro malgrado, alla scena. Verranno inoltre esaminate le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

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