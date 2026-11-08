Travolto da un monopattino “pirata” mentre passeggiava: morto il fisico Roberto Cervellati, che coordinò la missione italiana in Antartide

Tragedia a Roma, dove è morto il professor Roberto Cervellati, noto fisico ed ex coordinatore delle spedizioni in Antartide per conto dell’Enea. Cervellati, importante figura di riferimento della ricerca scientifica italiana, si è spento all’età di 92 anni, avrebbe dovuto compierne a breve 93.

Stando alla ricostruzione fornita fino ad ora, l’anziano professore è deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un monopattino elettrico. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 6 novembre. Intorno alle 15.30, il professore stava passeggiando lungo la pista ciclabile di Viale Angelico, quando, giunto all’altezza del civico 70, è stato preso in pieno dal veicolo. A quanto pare il conducente del monopattino non si è fermato, mentre l’anziano si trovava a terra. Per fortuna qualcuno ha contattato i soccorsi e il 92enne, assistito dagli operatori sanitari del 118, è stato stabilizzato e poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

Purtroppo l’impegno dei medici non è stato sufficiente a salvargli la vita. Il professor Cervellati è morto nella giornata di ieri, sabato 7 novembre, in un letto dell’ospedale Agostino Gemelli di Roma. Troppo gravi, infatti, le lesioni riportate nell’incidente.

Ad occuparsi del caso sono gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto subito dopo l’allarme. Sulla terribile vicenda è stata aperta un’indagine finalizzata a ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire all’identità della persona che si trovava a bordo del monopattino ed è poi fuggita, rendendosi responsabile di omissione di soccorso.

In queste ore gli agenti stanno ascoltando i testimoni che hanno assistito, loro malgrado, alla scena. Verranno inoltre esaminate le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.