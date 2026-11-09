Voleva vivere all’occidentale e ha denunciato violenze in famiglia: minore con cittadinanza italiana trattenuta all’estero

La multiculturalità portata all’estremo che tanto piace alla sinistra ha delle conseguenze gravi e dirette sulla società. Da ormai troppo tempo si tende a confondere l’integrazione con la sottomissione, creando delle sacche culturali refrattarie alle regole civili occidentali e additando chiunque osi dire che certi usi tradizionali di altri Paesi non sono compatibili con la nostra società. Eppure è questa la realtà che una certa parte politica finge di non vedere per convenienza, perché basta guardare a quanto è accaduto a una ragazzina ad Ancona per rendersi conto che, forse, la tolleranza estrema per le tradizioni è deleteria, soprattutto per i più fragili e, in generale, per la coesione e solidità della società. Perché sapere che che una minore con cittadinanza italiana, figlia di immigrati, che oggi si trova in un Paese dove le donne non hanno diritti per volere dei genitori, non può essere considerato né giusto né normale.

La giovane, infatti, è cresciuta nel nostro Paese assimilando il modo di vivere Occidentale. Andava a scuola, aveva delle amiche, aveva progetti per il futuro e, soprattutto, aveva la libertà di essere chi desiderava, come garantisce il nostro ordinamento. Una libertà che, però, non era gradita all’interno delle mura familiari dai suoi genitori, tanto che la ragazza è stata costretta a denunciare le violenze in famiglia scaturite dal suo desiderio di vivere all’occidentale, rivendicando la sua autonomia. Una denuncia che le è costata carissima, perché, come racconta Il Resto del Carlino, ora si trova trattenuta all’estero contro la sua volontà, impossibilitata dall’andare a scuola e dal vivere la sua vita.

“Per capire quanto sia libera una scelta basta domandarsi che cosa accada a chi la rifiuta. Una ragazza può dire di no e il mattino dopo tornare a scuola, vedere le amiche, sentirsi al sicuro in casa propria? Se quel rifiuto le costa la libertà, chiamare ’combinato’ il matrimonio serve soltanto ad addolcire la parola imposizione”, ha dichiarato l’avvocato Antonio Nobili che segue la vicenda allo scopo di riportarla a casa. Nobili è anche consigliere regionale di Avs ma con il suo partito sembra non avere la stessa visione dell’inclusione. “Il timore che tali problematiche possano essere usate per alimentare ostilità è comprensibile ma anche il silenzio ha un prezzo, e lo pagano le ragazze. In nome del rispetto per le origini delle loro famiglie, tolleriamo ciò che giudicheremmo intollerabile per le loro compagne di banco”, ha sottolineato.