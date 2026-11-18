Sempre più basso, sempre peggio. Col «No» al ddl antisemitismo, si consuma l’ultimo strappo di un infinito «tradimento della sinistra» nei confronti degli ebrei (parole del rabbino Giuseppe Laras).

«Un marchio indelebile» lo definisce qualcuno. Certo una pietra tombale sui rapporti tra il mondo ebraico e quel Pd erede di una tradizione storica che si faceva vanto di capire e difendere meglio di ogni altro le ragioni degli ebrei dopo gli orrori della Shoah.

Anche perché questo strappo epocale, quel «No», svela l’imbarazzante incoerenza di due leader che - su questo - hanno cambiato posizione per seguire la convenienza del momento, tradendo appunto le convinzioni di pochi anni fa.

Qual è infatti la leader di sinistra che ha rivolto un appello affinché dal ddl antisemitismo fosse eliminata la definizione Ihra? Elly Schlein, che considerava fondamentale la modifica per non votare No al provvedimento. E quale europarlamentare ha co-firmato una proposta di risoluzione per chiedere agli Stati europei Italia compresa di «adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto»? Sempre Elly Schlein, che nel 2017 da eurodeputata aveva sottoscritto la proposta di Roberta Metsola che sollecitava espressamente l’adozione della definizione Ihra, la stessa che oggi Schlein considera divisiva e invotabile.

E quale presidente del Consiglio italiano, di lì a poco, avrebbe adottato la stessa identica definizione di antisemitismo nel corso di una seduta del Consiglio dei ministri, ribadendo nel giorno della Memoria 2020 l’impegno a contrastare l’antisemitismo in tutte le sue forme e ricordando di aver «già approvato» la definizione Ihra? La risposta è: Giuseppe Conte, che all’epoca stava a Palazzo Chigi e oggi da capo del Movimento 5 stelle vede nella definizione Ihra un «bavaglio».

Schizofrenia politica? Opportunismo? I due aspiranti candidati premier (di ciò che resta) della sinistra, l’hanno schierata contro il disegno di legge (trasversale) che contrasta la conclamata emergenza antisemitismo, a loro dire perché il ddl contiene un testo che loro stessi hanno adottato e promosso negli anni scorsi. Questo, in termini di coerenza e coraggio, è il meglio che la sinistra italiana nel 2026 può offrire.

«È inquietante che dei politici ribaltino completamente le proprie idee su un tema così importante come il razzismo antiebraico - commenta Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica - Tanto più nel momento in cui ha raggiunto livelli mai visti nel dopoguerra. Sembra che la propaganda pro-Hamas abbia hackerato anche loro, che ora si trovano in compagnia di Vannacci». E il voltafaccia non passa inosservato: «Questo è un segnale importante anche in vista delle prossime elezioni, per distinguere chi condanna l’antisemitismo da chi continua a parlarne inutilmente» scandisce il dice il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, notando che la definizione Ihra «è un provvedimento già adottato da 25-26 paesi in Europa, ed era l’Europa stessa a chiedere all’Italia di farlo».