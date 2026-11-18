La Camera dice sì al disegno di legge contro l’antisemitismo con 147 voti a favore, 93 contrari e 5 astenuti. Montecitorio approva in via definitiva il testo già licenziato dal Senato, blindando la norma e respingendo in blocco la pioggia di emendamenti presentati dalle opposizioni. Il provvedimento sancisce con decisione che la Repubblica «ripudia ogni forma di antisemitismo»: un principio di civiltà, pensato per arginare la recrudescenza d’odio esplosa dopo il pogrom del 7 ottobre 2023 e lo scoppio della guerra. Con il via libera la legge diventa uno scudo concreto per la difesa e la dignità delle comunità ebraiche, a dispetto dei troppi distinguo di chi fatica a condannare l’odio senza «se» e senza «ma». Eppure, proprio di fronte alla necessità di tracciare un confine netto contro il pregiudizio antiebraico, il Parlamento si spacca e il centrosinistra scivola nell’ennesimo cortocircuito ideologico.

Pretesto della polemica, pro Pal è l’adozione della definizione operativa dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance). Per il centrodestra e per le Comunità ebraiche si tratta dell’ossatura della norma, indispensabile per smascherare l’odio razziale. Per le opposizioni, invece, rappresenta una trappola per imbavagliare la critica a Israele. Un’accusa respinta con fermezza dal relatore Paolo Emilio Russo (Fi): «Il provvedimento non contiene un apparato sanzionatorio e non impedisce alcuna critica a Israele. È una legge equilibrata, scritta in costante confronto con le associazioni». Dura la presa di posizione di Mara Carfagna (Noi Moderati): «Le piazze che alzano cartelli con su scritto dal fiume al mare o che inneggiano ai macellai del 7 ottobre non criticano Israele: sono piazze antisemite. Si può e si deve denunciare il dramma dei civili palestinesi, ma senza tollerare ambiguità su Hamas». Mariastella Gelmini rivendica l’impatto culturale della norma: «L’antisemitismo va contrastato ma soprattutto prevenuto sulle sue radici culturali. Grazie a un mio emendamento, la legge rafforza il ruolo di scuole e università con formazione per i docenti, ricerca e iniziative di dialogo tra culture».

Le posizioni radicali Angelo Bonelli arriva a bollare il testo come «legge bavaglio» spaccano il Campo Largo. Se la linea della segreteria Schlein impone il «No», l’ala riformista si sfila. Emblematico lo strappo di Piero Fassino, che preannunciando l’astensione scandisce: «L’antisionismo non è altro che una forma di antisemitismo». Per il resto la sinistra è sul No. E anche Futuro Nazionale annuncia il voto contrario con Rossano Sasso che perché «questo testo apre indubitabilmente la strada a un reato di opinione».

Insieme alla maggioranza, ad Azione e Italia Viva, vota a favore Benedetto Della Vedova (+Europa): «Nel momento in cui un ebreo, in quanto ebreo, torna a sentirsi in pericolo, l’Europa perde la sua anima di libertà ricostruita dalle ceneri della Shoah. Serviva una strategia nazionale e la definizione Ihra è già adottata da 47 Paesi e dal Parlamento europeo». Soddisfazione nell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, con la presidente Livia Ottolenghi: «Con l’approvazione del ddl antisemitismo sono più forti gli anticorpi democratici nella società civile italiana. La lotta all’antisemitismo non è una battaglia di parte, ma una responsabilità comune e un dovere di ogni democrazia».