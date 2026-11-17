I nomi sarebbero dovuti arrivare entro ieri sera. Ma, come da molti mesi, i responsabili dei gruppi d’opposizione non hanno risposto alle sollecitazioni. La questione riguarda la ricomposizione della commissione di Vigilanza sulla Rai, attualmente azzerata. I presidenti delle Camere Ignazio La Russa (foto) e Lorenzo Fontana avevano fatto sapere che, in mancanza di indicazioni entro il 16 novembre, avrebbero proceduto a nominare direttamente i membri della Commissione: secondo indiscrezioni, le indicazioni arriveranno oggi e si dovrebbe procedere in ordine gerarchico, dai capigruppo dei diversi partiti in giù, se, come già paventato, gli indicati sarebbero pronti a dimettersi un minuto dopo o non presentarsi alla sedute appena convocate. Se così fosse, i primi nomi dovrebbero essere quelli dei capigruppo Francesco Boccia per i Dem, Luca Pirondini per i 5 Stelle, Peppe De Cristofaro per il gruppo Misto.

A questa situazione si è arrivati perché a luglio i componenti di Pd, 5 Stelle, Avs e Italia Viva si erano dimessi in polemica con quelli di maggioranza che da mesi non si presentavano ai lavori della Commissione. Motivo? Quelli di sinistra in precedenza si erano rifiutati di ratificare la nomina di Simona Agnes a presidente della Rai, per cui è necessaria la maggioranza di due terzi della commissione (quindi servono anche i voti della minoranza) non ritenendola super partes (è nel Cda Rai con il sostegno di Forza Italia), come invece è considerata da quelli di maggioranza. Tanto che, per permettere alla tv di Stato di avere una governance, è subentrato come presidente pro tempore (e ormai lo fa da due anni) Antonio Marano in quanto membro più anziano. In questa situazione complicata, il presidente della Repubblica Mattarella ha richiamato con forza chi di dovere definendo «inaccettabile» che la commissione non possa esercitare i suoi compiti. Ieri, in attesa dei nomi indicati da La Russa e Fontana, Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia, ha definito sbagliata la scelta delle opposizioni «perché la Vigilanza è prima di tutto uno strumento di controllo nelle mani di chi sta all’opposizione, e chi la diserta rinuncia proprio a ciò che dice di voler difendere un organo di garanzia fermo è una ferita per il Parlamento». Risposta dei componenti M5S: «La faccia tosta di Forza Italia è veramente incredibile. Stefania Craxi si batte il petto Il suo partito, con Maurizio Gasparri, metteva la mordacchia alla Vigilanza».