Addio a Kimmarie Johnson, attrice di “Beverly Hills, 90210”: aveva 50 anni

È morta a 50 anni Kimmarie Johnson, attrice e modella statunitense conosciuta per la sua partecipazione alla celebre serie televisiva “Beverly Hills, 90210” e per il film “Fatti, strafatti e strafighe”. Si è spenta mercoledì 4 novembre 2026 a Los Angeles, dopo essere stata ricoverata in seguito a un malore accusato nella propria abitazione il 27 ottobre. A confermare la notizia è stata la nipote Rhonda Scott, che ha raccontato alla stampa americana le circostanze della scomparsa. Dopo l’emergenza medica, Johnson era stata trasportata al Cedars-Sinai Medical Center. Secondo quanto riferito dalla nipote, i medici le avevano diagnosticato una condizione descritta come “una patologia legata a un aneurisma cardiaco”. La causa ufficiale della morte, tuttavia, non è stata confermata. Rhonda Scott ha voluto ricordarla anche per la sua personalità e per l’energia che sapeva trasmettere: “Irradiava una luce così forte e luminosa. Le persone che entravano in contatto con lei percepivano soltanto energia positiva. Ci mancherà moltissimo e continueremo a onorarne la vita per sempre”.

La vittoria a Miss Pennsylvania

Nata e cresciuta a Wilkinsburg, nei pressi di Pittsburgh, Kimmarie Johnson aveva iniziato il proprio percorso lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo il diploma alla Wilkinsburg High School aveva frequentato la California University of Pennsylvania, dedicandosi agli studi in educazione elementare. In seguito aveva lavorato come assistente di volo, prima di avvicinarsi alla moda e firmare un contratto con l’agenzia di modelle Docherty. La svolta era arrivata quasi per caso. Nel 1992 aveva partecipato al concorso Miss Pennsylvania USA, pur non avendo una preparazione specifica né precedenti esperienze nel settore. La vittoria le aveva aperto le porte della competizione nazionale: l’anno successivo aveva rappresentato il suo Stato a Miss Usa 1993, riuscendo ad arrivare tra le finaliste. Quel risultato aveva contribuito a darle visibilità e a favorire l’ingresso nel mondo della moda. Johnson aveva cominciato a lavorare come modella, prendendo parte a servizi fotografici e sfilate anche internazionali. Nel 1996 aveva deciso di trasferirsi a Los Angeles per proseguire la carriera e tentare nuove opportunità nel cinema. In un’intervista del 2025 a Voyage LA aveva raccontato quanto fosse stato difficile ambientarsi in una città così diversa da quella in cui era cresciuta, dove era arrivata senza conoscere nessuno.

La televisione, il cinema e la passione per la bellezza

Nel 1998 Kimmarie Johnson aveva interpretato Judy in un episodio di “Beverly Hills, 90210”, entrando nel cast di una delle serie più popolari degli anni Novanta. Due anni dopo era arrivata anche la partecipazione alla commedia “Fatti, strafatti e strafighe”, con Ashton Kutcher e Seann William Scott. Nel suo percorso professionale figurano inoltre produzioni come “Shadow Fury”, “Break a Leg” e “Tucker’s War”, oltre alle serie televisive “V.I.P.” e “Wanda at Large”. La recitazione non era però l’unico ambito nel quale aveva investito le proprie energie. Johnson aveva lavorato anche come produttrice e nel 2011 aveva fondato SkinGlow by Kimmarie, un marchio dedicato alla cura della pelle e ai prodotti di bellezza. Un progetto che le aveva permesso di continuare a occuparsi di moda e immagine, mantenendo un rapporto diretto con il pubblico femminile. Nel 2003 diventò mamma di Cameron Nino e decise di prendersi una pausa dalla recitazione. Non aveva però abbandonato la formazione artistica; negli anni successivi aveva continuato a studiare recitazione e improvvisazione, frequentando anche The Groundlings, la scuola di Los Angeles specializzata in comicità e performance. Negli ultimi anni aveva proseguito la sua attività come modella e imprenditrice, senza allontanarsi dal mondo dello spettacolo.