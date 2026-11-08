Alessandro Matri, la confessione choc a Ballando: la depressione, la paura della SLA e l’analisi

Alessandro Matri è senza dubbio uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. La sua determinazione lo ha reso uno dei beniamini del pubblico. Ma proprio dietro quella corazza si cela in realtà un mondo fatto di fragilità e insicurezze. Anche in questo caso, però, l’ex calciatore ha scelto di affrontare di petto i suoi stessi incubi, raccontandoli davanti le telecamere dello show di Rai 1.

Alessandro Matri, infatti, ha confessato di aver passato un momento molto delicato nella vita privata, le cui conseguenze si sono trascinate nel tempo. Un periodo difficile che il concorrente di Ballando con le stelle ha fatto combaciare con il passaggio dalla Juventus al Milan. Se con la maglia bianconera Alessandro Matri ha registrato ottimi risultati, collezionando 30 reti in circa due anni e mezzo, la sua sosta al Milan non è stata all’altezza delle aspettative e anzi si è tramutata in quello che l’uomo considera alla stregua di un fallimento, con una sola rete in 15 partite. “Ho vissuto il fallimento al Milan come un lutto,” ha confessato, ricordando come questo lo abbia spinto a “vivere male” e a chiudersi in casa, con la sensazione di essere “un peso”. Da lì il passo verso la depressione è stato breve e, come ha lui stesso confidato, questo stato depressivo si è accompagnato alla paura di sviluppare patologie gravi e potenzialmente letali. La sua ipocondria, infatti, lo ha spinto a credere di aver sviluppato la SLA. “Sono diventato vulnerabile,” ha detto, “sono caduto in un percorso di depressione da ipocondria”.

Uno stato mentale fragile che si è aggravato anche dalla paura di mostrare la propria vulnerabilità e di parlare apertamente della propria malattia. Questo anche a causa della sua figura pubblica: come calciatore Matri si è trovato a muoversi in un ambito dove la debolezza è quasi un tabù e l’ambizione è quella di mostrarsi alla stregua di un supereroe. Le sue paure, dunque, hanno continuato a mettere radici dentro di lui, rischiando di divorare ogni altro aspetto della sua vita. Il punto di svolta è arrivato quando Alessandro Matri ha trovato il coraggio di confidarsi con le persone a lui più vicine, partendo dalla moglie Federica Nargi, anche lei passata per il palco di Ballando con le stelle e con cui è legato dal 2009. “Ho avuto la prontezza e il coraggio di dire a Federica e ai miei genitori che avevo paura di avere qualcosa”. La confessione ha portato all’inizio di un percorso di analisi che ha aiutato Matri a uscire dal suo periodo più nero e il cui inizio fa risalire alla stagione 2014/2015. “Ho ancora piccole paure,” ha confidato nel video mandato poco prima della sua esibizione. “Faccio esami ogni 6 mesi. Convivo con questo, ma va meglio”. Ad aiutarlo a superare queste difficoltà anche la nascita delle figlie Sofia e Beatrice.