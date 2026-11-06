“Aspetto una bambina”: l’annuncio di Veronica Gentili

Sono poche le notizie che riempiono davvero il cuore di gioia. A regalare alcuni momenti di felicità ai suoi colleghi e ai telespettatori che tanto la apprezzano è la conduttrice e giornalista della trasmissione Le Iene, Veronica Gentili, che rivela in diretta televisiva una notizia che, fino a qualche tempo fa, poteva ancora tenere nascosta.

Il ricordo del padre

“Adesso sono io che vorrei dirvi una cosa che riguarda me, la mia vita privata, quella parte che tendo a tenere gelosamente per me - esordisce - Circa due anni fa proprio mentre lavoravo a Le Iene mi è successa una delle cose più dolorose che possano capitare nella vita di una persona: ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma invece presi un aereo e tornai a casa. Ci sono momenti in cui tutto il resto improvvisamente non ha più nessuna importanza”, sottolinea la conduttrice.

L’annuncio della gravidanza

“Ecco, a distanza di due anni, la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo e questa volta con qualcosa di decisamente molto diverso, qualcosa di bellissimo che mi sta rendendo molto felice. E allora ho deciso di condividerla qui, con voi che seguite questo programma, con le persone che mi vogliono bene e tanti amici e colleghi che non hanno la minima idea di cosa stia per dire, lo capisco dagli occhi sgranati che ho davanti a me in questo momento in diretta”.

A quel punto, la giornalista guarda i suoi colleghi dietro le quinte. “Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento, ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà a posto mio. Sono incinta, aspetto una bambina”. Subito applausi, volti sorridenti, il pubblico in studio in piedi per questa magnifica notizia. “Sul nome c’è il solito dibattito accesissimo col papà ma alla fine vincerà io - prosegue Gentili - Sono felice come una bambina o forse dovrei dire come una mamma che è una parola che un po’ mi spaventa perché ancora mi ci devo abituare”.

Il nuovo pensiero al papà

Così come ha aperto, decide di chiudere: il padre sempre vicino a lei anche se in un forma diversa. “In questi mesi ho pensato spesso a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre, a quanto sarebbe stato bello chiamarlo, raccontarglielo, vedere la sua faccia, sentire la sua voce. Mi piace pensare che, da qualche parte, lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi così emozionata. Nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio, qui alle Iene, che ovviamente continuerò a condurre fino a quando non sarà la piccola a decidere per me un piccolo pit stop”, conclude.