Claudio Baglioni sul palco a Roma con il figlio, chi è Giovanni Baglioni

Dopo Eros Ramazzotti e Luciano Ligabue anche Claudio Baglioni ha scelto di cantare sul palco con il figlio, Giovanni Baglioni. Il ritorno del cantautore sulla scena, dopo la polmonite interstiziale acuta che lo ha costretto a fermarsi per diversi mesi, è nel segno della famiglia. Nella prima delle sette serate evento dello spettacolo “Che notte è questa! La partenza”, Claudio Baglioni ha infatti voluto suo figlio accanto e proprio a Giovanni ha affidato l’onore di aprire il concerto in piazza di Siena, a Roma, quarantaquattro anni dopo il leggendario raduno “Alé-o-o”.

L’esibizione non è stata solo l’occasione per dare una dimensione più familiare al live, ma ha avuto anche un significato personale per Giovanni, che è nato proprio nel 1982, pochi mesi prima del concerto che segnò la storia di piazza di Siena. Dopo l’apertura padre e figlio si sono esibiti insieme a metà concerto con un duetto sulle note di “Con tutto l’amore che posso”, portata al pubblico in una versione più intima, solo voce e chitarra e con alle spalle l’immagine di Roma avvolta nel blu. Il racconto di un viaggio di vita e di musica, che lega due generazioni e due percorsi musicali a una carriera, quella di Claudio Baglioni, che dura da oltre cinquant’anni.

Chi è Giovanni Baglioni

Nato a Roma il 19 maggio 1982, Giovanni Baglioni ha scelto di seguire le orme del padre dedicandosi principalmente alla musica strumentale. Dopo aver studiato chitarra e piano al conservatorio, ha iniziato a esibirsi dal vivo nel 2006, anche se la sua prima apparizione pubblica risale al 1998, quando, a soli 16 anni, accompagnò papà Claudio alla chitarra durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Nel 2009 ha pubblicato il suo album d’esordio, “Anima meccanica”, e nello stesso anno ha collaborato ai dischi “If” di Mario Biondi e “Q.P.G.A.” del padre, progetti portati anche dal vivo in tour. Il 24 marzo 2023 è uscito il suo secondo album, “Vorrei bastasse” e negli anni ha partecipato a numerosi festival italiani di chitarra acustica e è stato più volte protagonista al Canadian Guitar Festival. Nel corso della sua carriera Giovanni Baglioni ha intrecciato la sua musica anche con altre forme d’arte come il teatro e la danza. Ha lui il padre Claudio ha dedicato una delle canzoni più celebri del suo repertorio, “Avrai”. Da circa dieci anni Giovanni è legato sentimentalmente alla compagna Roberta, dalla quale nel 2025 ha avuto il figlio Leone Riccardo. Nonostante il cognome ingombrante Giovanni Baglioni ha sempre avuto profonda stima per il padre: “L’orgoglio di essere così vicino a un artista che ammiro molto. Lo reputo l’artista più grande della nostra contemporaneità”.