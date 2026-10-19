“Devo operarmi, ma non so cos’ho”. L’annuncio di Antonella Elia

Con un video messaggio pubblicato sui social, la showgirl torinese Antonella Elia racconta ai suoi follower il motivo del ricovero in ospedale ma, soprattutto, quanto sia importante fare prevenzione con controlli periodici soprattutto se, come nel suo caso, c’era già stato qualche segnale anomalo.

Il messaggio di Antonella Elia

Buongiorno a tutti, devo dirvi brevemente che sono qui, al Gemelli, per un intervento. Parlando di prevenzione, per un anno e mezzo non ho più fatto marcatori tumorali, avevo una formazione strana vicino all’ovaio. Invece di sei mesi ho fatto trascorrere un anno e mezzo, adesso la formazione si è trasformata in qualcosa che bisognerà capire cosa sia. In questi giorni, penso quattro, starò qui e mandatemi tutto il vostro amore, io ricambio con tutto il cuore”.

“Fate prevenzione”

Antonella Elia, al termine del video, è pervasa da un velo di commozione. “Mi sento in ottime mani, vi comunico tutta la mia tranquillità, non state in ansia per me”. L’attrice e conduttrice tv aggiunge di aver già fatto parecchi interventi nel corso della vita che non ha mai comunicato al pubblico. “Ma in questo caso ne voglio parlare perché fa parte della prevenzione, dello stare molto attenti se si hanno dei sintomi o delle problematiche da seguire con tanta accuratezza altrimenti possono diventare irrimediabili”.

I messaggi social

Dopo la pubblicazione del video messaggio, sono stati numerosi i messaggi da parte di colleghe e colleghi, nonché amici, del mondo dello spettacolo. “Tanta fortuna per te”, ha scritto Simona Ventura aggiungendo tre cuori. “Che ti arrivi tutto l’amore che proviamo per te”, ha commentato Adriana Volpe.