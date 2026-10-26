Elettra Lamborghini, la confessione choc: “Ho seri problemi fisici che stanno peggiorando”

Dopo che molti fan le hanno scritto preoccupati per il suo atteggiamento diverso dal solito, Elettra Lamborghini ha deciso di raccontare sui social cosa sta vivendo. Attualmente impegnata come giudice di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, la cantante deve fare i conti da mesi con disturbi fisici che, anziché attenuarsi, continuano a peggiorare e che stanno condizionando la sua quotidianità, tanto da farle valutare la possibilità di rinunciare ad alcuni impegni professionali.

Lo sfogo su Instagram

“Molti di voi hanno notato che sono molto meno spumeggiante rispetto a prima e vi ringrazio per i vostri messaggi”, ha scritto la cantante su Instagram, spiegando così ai follower le ragioni del suo cambiamento. Nel suo messaggio ha raccontato di attraversare un periodo complicato, ammettendo che il malessere fisico sta avendo conseguenze anche sul piano emotivo e sulla serenità mentale. Il malessere non riguarda soltanto il corpo, ma si riflette anche sulla sua serenità. La stessa artista ha riconosciuto quanto sia difficile mantenere il consueto entusiasmo quando non ci si sente bene. “Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente”, ha spiegato, raccontando di cercare comunque di affrontare le giornate con il sorriso, anche quando non è semplice.

Elettra Lamborghini

Gastrite, mal di testa e crampi addominali

Tra i disturbi menzionati da Lamborghini ci sono gastrite, mal di testa e crampi addominali. Problemi che, stando al suo racconto, si protraggono da mesi e stanno condizionando la sua quotidianità. La cantante non ha indicato le possibili cause dei sintomi né ha reso note eventuali diagnosi. Per cercare di capire meglio l’andamento degli episodi, ha iniziato ad annotare quando si presentano i malesseri. Una sorta di diario personale che le permette di raccogliere informazioni e osservare come si evolve una situazione che lei stessa considera insolita. Al momento, dunque, non sono stati forniti ulteriori elementi per chiarire l’origine dei disturbi. Nel suo messaggio, Elettra ha preferito condividere con il pubblico le difficoltà che sta affrontando, senza rivelare dettagli più personali sulle proprie condizioni.

Il pensiero di fermarsi

Le difficoltà fisiche hanno avuto ripercussioni anche sulla sfera lavorativa. Lamborghini ha ammesso di aver preso in considerazione l’idea di annullare gli appuntamenti già programmati, segno di quanto questo periodo stia mettendo alla prova le sue energie. “Non vi nego che ho pensato di annullare tutti gli impegni presi”, ha confessato. La cantante ha però spiegato di voler provare a rispettare gli appuntamenti, portandoli a termine nel miglior modo possibile nonostante il momento complicato. Non ha specificato a quali impegni si riferisca né ha annunciato cancellazioni. Dal suo racconto emerge soprattutto la difficoltà di conciliare il lavoro con un malessere persistente, che rende più impegnative anche le normali attività quotidiane.

Il messaggio ai fan

La riflessione condivisa riguarda anche il modo in cui ci si rapporta agli altri. La cantante invita a non fermarsi alle apparenze e a ricordare che un atteggiamento diverso dal solito può essere legato a difficoltà che non sempre vengono raccontate. “Questo mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa una persona sta andando incontro”, ha scritto, affidando ai follower un pensiero che nasce dalla sua esperienza personale. Il messaggio accompagna così la confessione sui problemi di salute e diventa un invito alla comprensione. Anche chi appare meno sorridente o meno disponibile, ricorda l’artista, potrebbe stare affrontando una situazione difficile senza mostrarla apertamente. Per ora, la cantante non ha aggiunto altri dettagli, ha scelto di raccontare il momento che sta vivendo e di ringraziare chi le ha dimostrato vicinanza.